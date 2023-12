I Vergine non devono lasciarsi mettere da parte

Un'immagine rappresentate il segno zodiacale della Vergine. IA generata con Midjourney

Saturno sfida i nativi della Vergine (dal 24 agosto al 23 settembre). Per voi ci vorrà pazienza e tenacia nel 2024 per fare progressi, ma non lasciatevi rubare l'ottimismo.

Hai fretta? blue News riassume pe te Ecco l'oroscopo annuale 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Leggete l'oroscopo del vostro segno zodiacale e lasciatevi ispirare. Secondo la tradizione, il 2024 è un «anno solare». Significa che si tratta di sviluppare la vostra personalità.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi. Mostra di più

Giove è favorevole al progresso fino all'inizio dell'estate e sostiene la crescita materiale dei Vergine. Sfruttate dunque le vostre opportunità con fiducia e coerenza. Non fate le cose a metà!

Nella seconda metà dell'anno dovrete essere invece un po' prudenti. Fate attenzione alle persone disoneste e a quelle che vogliono approfittarsi di voi. Siate scettici, ma in modo sano.

L'amore

All'inizio dell'anno è quasi tutto rose e fiori. Voi sapete l'importanza della persona che avete al vostro fianco e dovrebbe essere lo stesso anche al contrario. Se dovesse sorgere qualche problema, tutto può essere risolto rapidamente.

Da giugno in poi però cresce l'insoddisfazione. Ma è essenziale non prendere decisioni affrettate. Sarebbe meglio parlarne insieme. Inventatevi qualcosa!

Monica Kissling blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze e workshop. Dal 1987 collabora con la stampa, la radio e la televisione. Offre consulti personali.

Se siete single, invece, probabilmente è perché siete un po' troppo ingenui. Date un'occhiata più da vicino e soprattutto in profondità ai potenziali partner. Un bell'aspetto è infatti ingannevole e può finire con una delusione.

Se siete nati nella terza decade, le stelle attivano sentimenti completamente nuovi e tempestosi. Godetevi le ore più emozionanti!

Lavoro e denaro

Con l'eccezione del mese di marzo, fino alla fine di maggio vi troverete in una buona posizione professionale e finanziaria. Sebbene sia necessario superare qualche ostacolo, potrete guadagnare punti con il vostro capo, sfruttare le vostre buone conoscenze e fare richieste finanziarie.

Svolte e offerte sorprendenti aprono la strada al successo se siete nati nella terza decade. Osate rompere gli schemi! Il coraggio di cambiare sarà premiato.

In genere le cose si fanno più difficili da luglio in poi. Concentratevi sul lavoro, verificate le offerte in modo più critico e state alla larga dalle voci di corridoio. Evitate gli errori e i contrattempi che possono verificarsi per negligenza.

Salute

Per mantenere il barometro dell'umore nella zona verde è necessario un sacco di balsamo per l'anima. Concedetevene il più possibile. Naturalmente è consigliabile anche aumentare le attività sportive.

Ma non limitatevi ad allenarvi in palestra, uscite di più all'aria aperta. La vostra mente vi ringrazierà per aver fatto regolarmente rifornimento di ossigeno. Che ne dite del nordic walking o dell'escursionismo?

In questo caso, assicuratevi di indossare calzature adeguate. Perché i vostri piedi avranno bisogno di attenzioni e cure particolari nel 2024.

Prima decade: dal 24 agosto al 2 settembre

Seconda decade: dal 3 al 12 settembre

Terza decade: dal 13 al 23 settembre

Ecco il video di Monica Kissling, in tedesco: