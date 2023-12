Una pianificazione intelligente porta un buon anno all’Acquario

Un'immagine che rappresenta il segno zodiacale dell'Acquario (dal 21 gennaio al 19 febbraio). IA generata con Midjourney

Sfortunatamente le cose si inceppano un po’ per l’Acquario (dal 21 gennaio al 19 febbraio) fino alla fine di maggio. All'inizio del 2024 non avrete molta fortuna con i soldi.

Hai fretta? blue News riassume pe te Ecco l'oroscopo annuale 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Leggete l'oroscopo del vostro segno zodiacale e lasciatevi ispirare. Secondo la tradizione, il 2024 è un «anno solare». Significa che si tratta di sviluppare la vostra personalità.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi. Mostra di più

All’inizio dell’anno l'Acquario non dovrebbe essere più generoso di quanto consentito dal conto in banca. E non siate testardi in amore. Se riuscirete ad adattarvi ve la caverete bene.

Grazie a Giove, nella seconda metà dell'anno le cose diventano decisamente più positive. La vostra autostima sarà rafforzata e saprete come convincere gli altri.

Concentrate il vostro interesse principalmente sulla vostra formazione professionale. E regalatevi anche un bel viaggio.

Amore

Poiché nella prima metà dell'anno siete molto aperti e agili, potrete certamente compensare abbastanza bene un'interruzione di Giove. Per precauzione, siate flessibili e un po’ più indulgenti.

Da giugno in poi, più varietà porterete nella vostra vita amorosa quotidiana, più interessante sarà la vostra relazione. Ma non decidete nulla da soli, soprattutto non a luglio/agosto.

A tal proposito, da single avrete grandi opportunità di creare contatti e avrete solo l'imbarazzo della scelta. Sarà divertente. Come Acquario della terza decade, amate giocare con il fuoco. Ma attenzione, potreste bruciarvi!

Lavoro e soldi

Mercurio stimola la vostra mente fino alla fine di maggio. Le idee fluiranno, ma sfortunatamente anche l'impazienza. Poiché Giove è ancora critico, non dovreste prendere una decisione affrettata adesso.

Monica Kissling blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con uno studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze e workshop. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Offre consulenze personali e giornate della visione.

Da giugno in poi il pianeta fortunato sarà finalmente al vostro fianco. Sarà il momento di realizzare nuovi progetti. In piena estate si consiglia una certa cautela. Ma fondamentalmente sarete dei geni della negoziazione, sicuri di voi stessi e saprete usare abilmente contatti, situazioni e opportunità.

Se siete nati nella terza decade, siete inclini a cambiamenti affrettati. Attenzione alle transazioni finanziarie audaci e alla speculazione.

Salute

Giove rende le cose molto lente ed impegnative nella prima metà dell'anno. Ciò può portare a certe delusioni, che a loro volta alimentano il vostro sé interiore più debole. Questo sta andando nella direzione sbagliata. È sicuramente consigliabile fare più esercizio fisico.

Tuttavia, se siete nati nella terza decade, dovrete stare attenti a non esagerare. Non solo durante l'attività fisica, ma anche quando si tratta di apporto calorico.

Per il resto dell’anno entrano in gioco più dinamiche, soprattutto a livello mentale. Ma questo può essere incanalato anche in aspetti fisici. Trovate un allenamento divertente, preferibilmente in gruppo.

Prima decade: dal 21 al 31 gennaio

Seconda decade: dal 1° al 10 febbraio

Terza decade: dall'11 al 19 febbraio

Ecco il video, in tedesco, di Monica Kissling: