Un'immagine rappresentante il segno zodiacale del Leone. Collage di Midjourney

La conoscenza è potere e significa anche successo per i nati nel segno zodiacale del Leone (dal 23 luglio al 23 agosto) da giugno in poi. Espandete i vostri orizzonti, e non solo a livello professionale.

Hai fretta? blue News riassume per te L'oroscopo annuale 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Leggete l'oroscopo del vostro segno zodiacale e lasciatevi ispirare. Secondo la tradizione, il 2024 è un «anno solare». In concreto, ciò significa che si tratta di sviluppare la vostra personalità.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi. Mostra di più

Il piacere dell’apprendimento e le nuove esperienze facilitano il progresso. In questo contesto sono possibili anche viaggi d'affari. Nella prima metà dell’anno i Leone devono mettere però meno carne sul fuoco.

Più alte sono le vostre aspettative, maggiore è la resistenza che vi ostacola. E più rimanete bloccati, più velocemente finirete in un vicolo cieco. Rimanete flessibili.

Amore

L’armonia spesso è appesa a un filo. Troppo ego e troppo poca disponibilità al compromesso saranno dei seri fattori di disturbo fino alla fine di maggio. Saltate oltre la vostra ombra, siate flessibili e non dominate la vostra dolce metà.

Da giugno in poi le cose diventeranno sempre più impegnative ed entusiasmanti nelle questioni di cuore. Viva la varietà! La vostra relazione sta sbocciando e i cuori dei single battono più velocemente che mai. Non c'è da stupirsi: la dea dell'amore ora vi ha nel mirino.

Se siete nati nella terza decade fate attenzione a giocare con il fuoco. I sentimenti passionali bruciano... e non deve essere così.

Lavoro e soldi

Dal punto di vista economico, le cose possono diventare difficili. Fate attenzione al denaro e ai beni. L’eccessiva generosità o la speculazione possono creare un grosso buco nelle vostre casse.

Monica Kissling blue News Monica Kissling alias Madame Etoile è un'astrologa con uno studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze e workshop. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Offre consulenze personali.

Ecco perché la parsimonia e la modestia sono decisamente consigliate, almeno fino all'estate. Come anche la diplomazia quando si tratta con i superiori.

Questo consiglio è particolarmente vero se siete nati nella terza decade, poiché Urano incoraggia rischiosamente l’incoscienza.

Da giugno in poi gli affari costeranno meno. Promozioni e crescita finanziaria sono sicuramente possibili. La vostra carriera sarà promossa, soprattutto a metà e fine estate.

Salute

Oscillate tra il malsano lasciarsi andare e il sopravvalutarsi. Un apporto calorico troppo sconsiderato avrà il suo effetto più velocemente di quanto vorreste, soprattutto nella prima metà dell'anno.

Quindi non fate affidamento su patatine e relax, ma su un esercizio fisico regolare, adattato al vostro livello di forma fisica. Quindi la curva delle prestazioni e dell'umore aumenterà notevolmente da giugno in poi.

Lo stress e i ritmi frenetici sono veleno, soprattutto se siete nati nella terza decade. Pianificate meglio la vostra agenda e non dimenticate le pause.

Prima decade: dal 23 luglio al 2 agosto

Seconda decade: dal 3 al 12 agosto

Terza decade: dal 13 al 23 agosto

Ecco il video di Monica Kissling, in tedesco: