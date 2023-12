Qualunque cosa affrontino gli Scorpioni (dal 24 ottobre al 22 novembre): la vostra testa è in gioco, ma anche il vostro cuore. Questa miscela può portarvi a un successo duraturo a tutti i livelli.

Scorpione: dal 24 ottobre al 22 novembre.

Hai fretta? blue News riassume per te Ecco l'oroscopo per il 2024 di blue News: l'astrologa Monica Kissling (video) e la sua collega Hanna Heinrich (testo) hanno scrutato le stelle e vi dicono cosa hanno in serbo per voi.

Leggete l'oroscopo del vostro segno zodiacale e lasciatevi ispirare. Secondo la tradizione, il 2024 è un «anno solare». Significa che si tratta di sviluppare la vostra personalità.

Grazie alla crescente enfasi sui segni d'aria, molte cose si mettono in moto. Stanno nascendo nuove idee e progetti. Preparatevi al cambiamento. Istruitevi e mettetevi in contatto con persone che la pensano come voi. Mostra di più

Tuttavia, il prerequisito per il successo dei nati sotto il segno dello Scorpione è che non si blocchino su certe cose fino alla fine di maggio. Flessibilità e diplomazia vi faranno fare carriera. E vi proteggeranno dai danni quando si tratta di denaro e di beni.

Attenzione all'avventatezza e alla speculazione. Soprattutto se siete nati nella terza decade.

Amore

Possessività e gelosia disturbano l'armonia dell'amore, soprattutto in febbraio e marzo. Mantenete quindi sempre un atteggiamento rilassato e tollerante. Allora sperimenterete un irresistibile mix di passione e tenerezza e diventerete l'amante perfetto.

A settembre e ottobre si prospettano momenti di assoluto splendore grazie all'invidiabile attività delle stelle dell'amore. Sia da soli che in coppia: Avrete il vostro tornaconto a tutti i livelli.

Se siete nati nella 3a decade, sono possibili dei flash amorosi. Quindi non pensate subito all'offerta.

Lavoro e soldi

Attenzione, cura e coscienza: queste sono le migliori qualità da possedere.

Siete ambiziosi e persistenti per natura. Purtroppo, fino a giugno siete spesso troppo fissi e intransigenti. Questo mette a rischio le vostre possibilità, soprattutto in gennaio e marzo.

Monika Kissling blue News Monica Kissling, alias Madame Etoile, è un'astrologa con studio a Zurigo. Offre consulenza a privati e aziende, tiene conferenze e workshop. Dal 1987 collabora regolarmente con la stampa, la radio e la televisione. Offre consulti personali.

In autunno, otterrete punti grazie alle vostre abilità e alle ottime soluzioni ai problemi.

Se siete nati nella 3a decade, sognate nuove sfide. Provate a farlo! Le idee originali in termini di carriera e di proprietà sono espandibili. Tuttavia, non abbiate fretta, ma usate il buon senso e l'istinto. Oltre ai valori materiali, anche quelli idealistici e umani vi rendono felici.

Salute

Gli eccessi di ogni tipo non fanno bene, soprattutto fino all'inizio dell'estate. Meno è meglio, non solo quando si tratta di sport, ma soprattutto quando si tratta di mangiare e bere.

Limitatevi di più per non essere costretti a fare una dieta drastica in seguito. In generale, una dieta e uno stile di vita moderati e sani sono la chiave per una maggiore vitalità.

Se siete nati nella 3a decade, siete inclini allo stress. In questo caso è importante rallentare. Le pause creative regolari sono d'obbligo.

Prima decade: dal 24 ottobre al 2 novembre

Seconda decade: dal 3 al 12 novembre

Terza decade: dal 13 al 22 novembre

Qui il video, in tedesco, di Monika Kissling