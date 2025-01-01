  1. Clients Privés
Profilbild Nicolas Larchevêque

Nicolas Larchevêque

Journaliste

Thèmes principaux: Sport, football, hockey sur glace et ski alpin

mail

Nicolas Larchevêque est chez blue News depuis août 2019. A d’abord travaillé comme stagiaire pendant plus d'un an chez Teleclub (ex-blue Sport) puis a commencé en tant que rédacteur en janvier 2021 pour la rubrique sport. Avant de tomber dans le monde des médias, il a décroché son CFC d'employé de commercé à La Poste Suisse puis s'est essayé aux études à la Haute École de Gestion d'Yverdon-les-Bains. Vaudois d'origine, «expatrié» en terres fribourgeoises, il aime également voyager, jouer au unihockey et assister à des concerts de musique.

Articles de Nicolas Larchevêque

Athletissima sous le déluge. «Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»
Athletissima sous le déluge

«Ça ressemblait davantage à de la natation, mais c'était incroyable !»

Athletissima a fêté mercredi soir sa 50ᵉ édition sous une pluie battante à la Pontaise. D’Audrey Werro à Yaroslava Mahuchikh, en passant par Jason Joseph et Angelica Moser, certains protagonistes de la soirée nous expliquent ce qui fait la renommée du meeting lausannois, devenu incontournable dans le monde de l'athlétisme. Ils rendent également hommage à Jacky Delapierre, qui vivait sa derrière année à la tête de l’événement vaudois.
50e d’Athletissima. Un jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête
50e d’Athletissima

Un jubilé et ses émotions douchés par un trouble-fête

Une 50e édition en 50 points : Athletissima a passé le test de nos deux journalistes présents sur place mercredi soir. Si les stars de l’athlétisme suisse sont parvenues à faire vibrer leur public, les résultats globaux et les attentes autour de ce jubilé ont été douchés par des conditions dantesques. Retour sur une soirée qui restera humidement mémorable.
Premier League. Un ancien Bâlois fait le bonheur d’Arsenal à Old Trafford
Premier League

Un ancien Bâlois fait le bonheur d’Arsenal à Old Trafford

Arsenal a marqué rapidement puis résisté aux assauts répétés des attaquants de Manchester United (1-0) grâce à David Raya, dimanche à Old Trafford dans l'affiche de la première journée de Premier League.
Il livre un récit glaçant. Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»
Il livre un récit glaçant

Valon Behrami : «Ma tante a dû regarder son mari se faire tirer dessus»

Valon Behrami a évoqué ses souvenirs de la guerre au Kosovo dans un livre. Entre drames familiaux et angoisse constante, l’ancien footballeur suisse s’est confié à cœur ouvert : «Je ne comprenais pas tout, mais pour mes parents, c’était terriblement dur.»
Son message bouleversant. Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»
Son message bouleversant

Fabian Cancellara en deuil : «Je ne serais pas là où je suis sans toi»

Fabian Cancellara et sa famille sont en deuil. L’ancien cycliste bernois a annoncé mercredi sur son compte Instagram le décès de son père, Donato. Il lui a rendu un vibrant hommage.
Dans «un endroit spécial». Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !
Dans «un endroit spécial»

Roger Federer va ressortir sa raquette le temps d’un match !

Roger Federer va ressortir sa raquette de tennis du placard le temps d’un match d’exhibition en double en octobre prochain à Shanghai. Le Bâlois de 44 ans sera accompagné de plusieurs stars chinoises.
Ses confidences poignantes. Ottmar Hitzfeld : «Je ne parlais presque plus avec ma femme et mon fils»
Ses confidences poignantes

Ottmar Hitzfeld : «Je ne parlais presque plus avec ma femme et mon fils»

Dans un livre qui paraîtra ces prochains jours, Ottmar Hitzfeld a révélé qu’il avait souffert d’un burn-out durant sa carrière d’entraîneur. «C’était cruel de se retrouver soudainement sans force», a raconté l’Allemand, ex-sélectionneur de l’équipe de Suisse de football.
Après une erreur de la VAR. La gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB
Après une erreur de la VAR

La gifle controversée d’Edimilson Fernandes qui a condamné YB

Edimilson Fernandes a perdu ses nerfs mercredi au Parc St-Jacques. Lors d’une scène litigieuse (entachée d’une erreur d’arbitrage) face au FC Bâle, le Valaisan des Young Boys a en effet giflé son adversaire Dominik Schmid. Logiquement expulsé, il a précipité la défaite des siens (4-1).
Antonio Marchesano. «Avec ma femme, on a réfléchi des jours à l’offre d’Yverdon»
Antonio Marchesano

«Avec ma femme, on a réfléchi des jours à l’offre d’Yverdon»

Renfort hivernal surprise d’Yverdon Sport, Antonio Marchesano retrouve le Letzigrund et son ancien club, le FC Zurich, samedi à l’occasion de la 25e journée de Super League. Le milieu offensif de 34 ans s’est confié à blue Sport avant ce «match spécial» et revient également sur son arrivée et son rôle au sein du club nord-vaudois. L’entretien intégral est à retrouver samedi 23h00 sur blue Zoom.
