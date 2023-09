Apple-Produkte sind in China sehr beliebt. Imago

Regierungsangestellte in China dürfen keine iPhones mehr verwenden. Nun gibt es Sorgen, dass es dem iPhone in China generell an den Kragen gehen könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chinesische Regierungsbeamte dürfen keine iPhones mehr benutzen.

Zuvor hatte bereits Russland seinen Funktionären die Verwendung der Apple-Smartphones untersagt.

In den USA wiederum gibt es ein Verbot für viele chinesische Produkte. Mehr anzeigen

China hat seinen Regierungsangestellten die Verwendung von iPhones untersagt, wie das «Wall Street Journal» berichtet. iPhones dürften weder zu Arbeitszwecken verwendet noch ins Büro mitgenommen werden, heisst es in der Anordnung.

Ein offizieller Grund wurde nicht angegeben, aber es dürfte sich wohl um eine Mischung aus Sicherheitsbedenken und Vergeltung handeln. So sind in den USA bereits Geräte von Huawei und ZTE verboten. Viele US-Bundesstaaten sowie der US-Kongress haben ihren Angestellten zudem die Nutzung von Tiktok untersagt.

Russland macht es vor

China folgt damit dem russischen Vorbild, das seinen Beamten bereits im Juli das iPhone verboten hat. Unter den politischen Eliten erfreuten sich die Produkte des amerikanischen Tech-Giganten ungebrochener Beliebtheit, selbst der russische Geheimdienst warf den USA vor, Sicherheitslücken in iPhones zur Spionage zu nutzen.

Ähnlich beliebt ist das iPhone auch in der chinesischen Oberschicht. Trotz der Fülle an einheimischen Herstellern waren die drei bestverkauften Smartphone-Modelle im Jahre 2022 in China das iPhone 13, das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max.

Verbieten auch Unternehmen das iPhone?

Die Apple-Aktie brach nach der Nachricht um knapp 3,5 Prozent ein. Dabei dürfte es weniger um die direkten Auswirkungen der Regierungsanordnung gehen, sondern darum, was noch kommen könnte. Denn vom chinesischen Privatsektor wird vorauseilender Patriotismus erwartet.

Die Sorge ist daher, dass als Nächstes Unternehmen ihren Mitarbeiter*innen die iPhone-Nutzung verbieten könnten und ein Domino-Effekt eintreten würde. China ist der grösste Absatzmarkt für iPhones weltweit. Kurz vor der Vorstellung der neuen Modelle am nächsten Dienstag kommt diese Nachricht also für Apple zur absoluten Unzeit.