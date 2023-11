Mit Grok kannst du dir Elon Musks Persönlichkeit auf dein Handy holen. Imago

Mit direktem Zugriff auf X und keinerlei Hemmungen soll sich Elon Musks neuer Chatbot von der Konkurrenz absetzen: Grok sei «politisch inkorrekt» und stehe bald allen zahlenden X-User*innen zur Verfügung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Elon Musk hat seinen eigenen Chatbot Grok lanciert.

Der von gleich mehreren Science-Fiction-Romanen inspirierte Chatbot scheint die Persönlichkeit des Tech-Moguls zu imitieren.

Zugriff auf den «politisch inkorrekten» Chatbot sollen bald zahlende Abonnent*innen von X bekommen Mehr anzeigen

xAI, eine vom X-Eigentümer und SpaceX- und Tesla-Chef Elon Musk gegründete Firma, hat ihren ersten Chatbot lanciert. Grok ist zunächst ausgewählten Tester*innen vorbehalten, später soll es allen Abonnent*innen von X Premium Plus für 16 Dollar im Monat zur Verfügung gestellt werden, wie Musk verkündete.

Grok sei dem fiktiven Reiseführer «Per Anhalter durch die Galaxis» aus dem gleichnamigen realen Roman von Douglas Adams nachempfunden. Der Name selbst stammt aber aus einem anderen Science-Fiction-Buch, «Fremder in einer fremden Welt» von Robert A. Heinlein, wo «Grok» ein Wort in der Marsianer-Sprache ist, das ein Konzept beschreibt, für das es keine direkte irdische Entsprechung gibt.

Grok soll Antworten auf alle möglichen Fragen liefern, so xAI. Diese stattet Grok mit Witz und Humor aus und habe zudem eine «rebellische Seite». Es scheint offensichtlich, dass Grok der Persönlichkeit von Musk selbst nachempfunden wurde, oder zumindest so sein soll, wie er es gern wäre.

Unabhängige Beurteilung noch nicht möglich

Am Wochenende wurde der Chatbot freigegeben. Zu den ersten Tester*innen scheinen aber hauptsächlich Anhänger*innen von Musk oder Angestellte seiner Firmen gehören, sodass kaum unabhängig zu beurteilen ist, wie sich Grok im Vergleich zu anderen Chatbots schlägt.

xAI wurde erst im März gegründet, Grok also in knapp sechs Monaten entwickelt. Nach Angaben von xAI habe es aber bereits das Level von ChatGPT 3.5 erreicht, der vorherigen Version des wohl bekanntesten Chatbots.

Direkter Zugriff auf X-Posts

xAI stellt es als Vorteil dar, dass Grok direkten Zugriff auf die neusten X-Posts hat und sie in seine Antworten einbauen kann. Da seit Musks Übernahme des einstigen Twitters die Verlässlichkeit des Dienstes aber stark nachgelassen hat, ist das keine Garantie, dass dadurch bessere Antworten entstehen.

Zu Musks erklärter Motivation gehört, eine Alternative zu den in seinen Augen zu «politisch korrekten» Chatbots aufzubauen. Noch im März hatte er allerdings einen offenen Brief unterschrieben, der forderte, die Entwicklung neuer künstlicher Intelligenz vorerst zu pausieren.