Über 30 Jahre war Charles Martinet die Stimme des legendären Videospiel-Klempners Mario. Doch jetzt geht er in den Ruhestand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «It's-a not me»: Charles Martinet zieht sich als Stimme von Super Mario zurück.

Seit 1991 hatte er über 100 Auftritten in Videospielen als der Kult-Klempner.

Nun soll Martinet stattdessen «Mario-Botschafter» werden. Mehr anzeigen

Der US-amerikanische Schauspieler Charles Martinet wird seine Stimme nicht mehr dem Nintendo-Charakter Mario leihen. Seit 1994 vertonte Martinet den wohl bekanntesten Videospiel-Protagonisten aller Zeiten. Sein Ausspruch, «It's-a me, Mario», wurde generationenübergreifend bekannt.

Erstmals schlüpfte Martinet 1991 in die Mario-Rolle, als auf Messen am Nintendo-Stand einen 3D-animierten Mario-Kopf vertonte, mit dem Besucher*innen sprechen konnten. In dem Lernspiel «Mario Teaches Typing» hatte er dann seinen ersten Auftritt in einem Spiel.

Wirklich bekannt wurde seine Stimme aber erst 1996 mit «Super Mario N64», einem revolutionären 3D-Spiel für die damals frisch lancierte Nintendo 64-Konsole, das noch heute als eines der besten Videospiele aller Zeiten angesehen wird.

Er war Mario in über 100 Spielen.

Seitdem sprach Martinet den Mario in über 100 verschiedenen Spielen. Neben Mario vertonte Martinet unter anderem auch dessen Bruder Luigi sowie die Bösewichte Wario und Waluigi.

Im diesjährigen Blockbuster «Der Super Mario Bros. Film» war Martinet bereits nicht mehr die Stimme des Hauptcharakters, hierfür wurde Hollywood-Star Chris Pratt verpflichtet.

Martinet hatte allerdings einen kleinen Gastauftritt in dem Animationsfilm, als der Vater von Mario und Luigi. Martinet soll nun «Mario-Botschafter» werden, wie Nintendo verkündete, und Werbung für das Unternehmen machen.