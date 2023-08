Die brasilianische Fitness-Influencerin Larissa Borges ist mit 33 Jahren nach zwei Herzinfarkten gestorben.. Instagram

Fitness, gesunde Ernährung und positiver Lifestyle waren der Lebensinhalt der brasilianischen Fitness-Influencerin Larissa Borges. Nun ist sie mit 33 Jahren nach zwei Herzstillständen gestorben. Die Familie nimmt Abschied.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Larissa Borges erlitt am 20. August einen Herzstillstand. Danach war sie eine Woche lang im Koma. Am 28. August folgte ein zweiter, diesmal tödlicher Herzinfarkt.

Die brasilianische Influencerin Larissa Borges wurde 33 Jahre alt.

Nun trauert ihre Familie öffentlich. Mehr anzeigen

Es ist der schwierigste Post, den die Familie von Larissa Borges je schreiben musste.

Auf Instagram teilte Familie Borges ihren Tod den 31'000 Followern mit: «Sie erlitt am Sonntag, dem 20. August einen Herzstillstand und kämpfte eine Woche lang tapfer im Koma.»

Weiter schreibt ihre Familie im Abschiedspost, das mit einem Foto von Larissa versehen ist, über ihre unendliche Trauer: «Der Schmerz über den Verlust eines so jungen Menschen, der erst 33 Jahre alt war, ist so herzzerreissend, und die Sehnsucht, die wir empfinden, ist unbeschreiblich. Neben ihrer charmanten Persönlichkeit war Larissa auch ein engagierter und hart arbeitender Mensch.»

«Larissa, dein Abschied hinterlässt eine Lücke in unserem Herzen»

Im letzten Abschnitt wendet sich ihre Familie direkt an die Verstorbene: «Larissa, dein Abschied hinterlässt eine Lücke in unseren Herzen. Möge deine Seele in Frieden ruhen und wir werden dich immer in Liebe und Dankbarkeit in Erinnerung behalten.»

Viele ihrer rund 31'000 Follower*innen trauern mit und hinterlassen Botschaften. In zahlreichen Kommentaren ist etwa der Satz «Rest in Peace», also Ruhe in Frieden, zu lesen.

Die 33-jährige Influencerin zeigte sich ihrer Community oft beim Gym, auf dem roten Teppich oder auf ihren Reisen.

Mehr Videos aus dem Ressort