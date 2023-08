Rapper Bushido lebt mit seiner Frau Anna-Maria und den sieben Kindern momentan in Dubai – es bereitet ihm nicht nur Freude, denn er leidet sehr unter Stress und Panikattacken. Bild: imago/Horst Galuschka

Bushido spricht in einem RTL-Podcast offen über seine Gesundheit, die ihm seit seiner Kindheit Probleme bereitet. Dabei lobt er seine Frau Anna-Maria für ihre langjährige Unterstützung und Liebe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bushido hat seit seiner Kindheit Stress- und Panikattacken, auch Migräne.

Im Erwachsenenalter geht er diese Probleme nun unter anderem mit einer Therapeutin an, die ihm sehr helfe.

Zudem bleiben die Ferchichis noch mindestens zwei Jahre in Dubai, weil ihr Anwesen erst dann fertiggestellt sein wird. Mehr anzeigen

Bushido lässt seine Fans in seinen Kopf, offen und ungefiltert. Im Interview aus seinem RTL-Podcast erzählt er, wie seine Gesundheit ihm schon früh im Leben zu schaffen machte. Die deutsche «Bild»-Zeitung durfte in das Gespräch reinhören und schreibt über Bushidos langwierige Probleme mit seiner starken Migräne.

Offiziell wird RTL das Interview in kommender Woche veröffentlichen.

Der Rapper beschreibt bei seinen Anfällen eine Unfähigkeit klar zu sehen, er verliere sein räumliches Wahrnehmungsvermögen. Medikamente will er nicht nehmen, er schmeisse die Rezepte seines Arztes meistens gleich weg.

Daraus folgen laut Bushido Angst und Panikattacken – die habe er als Kind versucht, mit autogenem Training zu unterbinden. Heutzutage habe er Schwierigkeiten mit seinen vielen Reisen, die Angst vor einer Migräneattacke lauere immer im Hinterkopf. Auch deswegen sei er in Therapie. Die helfe ihm enorm, seinen Alltag zu bewältigen.

9-Millionen-Villa wird noch gebaut

Weiter kommt auch das Familienleben der Ferchichis zur Sprache. Bushido lebt mit seiner Frau Anna-Maria und seinen sieben Kindern momentan in Dubai.

Sie bauen gerade an ihrem Traumhaus in Dubai, das aufgrund der 1800 Quadratmeter noch einige Zeit braucht, bis es fertiggestellt ist. Es kostet die Familie knapp neun Millionen Euro. Sie müssten deshalb noch mindestens zwei Jahre als Mieter in der Wüstenstadt ausharren.

Die Inneneinrichtung sei zudem nicht in seiner Hand, da habe er wenig zu sagen. Zu Hause hat seine Frau die Hosen an. Doch damit habe er sich abgefunden – vor allem, weil es ihm so möglichst wenig Stress bereite.

Anna-Maria ist sein Fels in der Brandung

Auch über seine Beziehung äussert sich der 44-Jährige: Er glaubt nämlich, dass nur die wenigsten Menschen mit einem Partner zusammen sind, «der sie wirklich anspricht». Ausser er selbst: Anna-Maria sei seine absolute Traumfrau, sagt er.

Seine Ehefrau sei seit über zwölf Jahren sein Fels in der Brandung, hält ihm den Rücken frei, managt ihre Familie. Damit sie aber abgesehen vom Elternsein auch ihre Zeit als Paar geniessen können, verreisten sie ab und an zu zweit: «Danach haben wir so viel Kraft und Energie und Motivation getankt, dass wir dann auch wieder nach Hause gehen können und Mama und Papa sind.»

Familienferien sind dennoch geplant: Er will mit seinen Kindern unbedingt mal auf die Malediven – da war er schon sechsmal und es sei ein Erlebnis. Von einer Safari mit seiner Familie träumt er auch.

