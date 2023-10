«Killers of the Flower Moon»: Da läuft es einem kalt den Rücken runter – ein Meisterwerk Altmeister Martin Scorsese bringt wieder ein über dreistündiges Epos auf die Leinwand. «Killers of the Flower Moon» dreht sich um die strategische Ermordung des Osage-Stamms in den 1920er Jahren – aus reiner Habgier. 12.10.2023

Altmeister Martin Scorsese bringt wieder ein über dreistündiges Epos auf die Leinwand. «Killers of the Flower Moon» dreht sich um die strategische Ermordung des Osage-Stamms in den 1920er Jahren – aus reiner Habgier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Regisseur Martin Scorsese kehrt mit «Killers of the Flower Moon» zurück auf die Leinwand.

Mit Robert De Niro, Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone erzählt er die wahre Geschichte der Morde am indigenen Osage-Stamm in den 1920er Jahren.

Der 80-jährige Filmemacher überzeugt erneut mit dem Drama über einen düsteren Teil der US-amerikanischen Geschichte. Mehr anzeigen

«Killers of the Flower Moon» läuft ab sofort in allen blue Cinema Kinos.

Mehr aus dem Ressort Entertainment