«Die Nachricht macht mich tief betroffen»

Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben Der «Um Himmels Willen»-Star Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Schauspieler sei «friedlich eingeschlafen», sagt seine Frau Susanne Kellermann einer deutschen Zeitung.

Die Trauer um den verstorbenen TV-Star Fritz Wepper ist gross. Stars wie Hannelore Elsner und Armin Lissfeld sind erschüttert. Auch Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, zeigt sich betroffen.

Fritz Wepper starb im Alter von 82 Jahren.

Der Tod des Schauspielers ist nicht nur für seine Familie ein schwerer Schicksalsschlag, auch seine Freund*innen und Bekannte sind in tiefer Trauer.

In der «Bild» sagt seine Frau Susanne Kellermann: «Fritz ist friedlich eingeschlafen.» Der Schauspieler lebte seit einigen Wochen in einem Sterbehospiz. Dort erhielt er regelmässig Besuch von seiner Frau und der gemeinsamen zwölfjährigen Tochter.

Hannelore Elsner: «Ruhe in Frieden!»

Schauspielkollegin Hannelore Elsner schreibt auf Instagram: «Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden!»

«Petri heil, Fritz! 🖤», notiert Schauspieler Armin Lissfeld auf Instagram und postet dazu ein Bild, dass die beiden Männer beim Fischen zeigt.

«Die Nachricht vom Tod von Fritz Wepper macht mich tief betroffen. Fritz Wepper war seit Jahrzehnten nicht aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken», schreibt Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, in seinem Post auf X.

«Er machte zahlreiche Filme und vor allem Fernsehserien zu grossen Erfolgen – und blieb dabei seiner Heimat München und Bayern immer treu.»

Nun sei der Schauspieler mit seinem Bruder Elmar, der im vergangenen Oktober gestorben war, wieder im Himmel vereint. «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Bayern wird ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren», so Söder weiter.

«Jetzt fahren sie wieder zusammen. Ein Stück Kindheit», erinnert sich Schauspieler und Synchronsprecher Dirk Bublies in seinem Tweet auf X an eine der berühmtesten Rollen von Fritz Wepper, der in der Krimiserie «Derrick» von 1974 bis 1998 den Assistenten Harry Klein mimte.

Liza Minnelli: «Bitte betet für Fritz»

Fritz Wepper war als Schauspieler umschwärmt und wurde vielfach ausgezeichnet. Und er genoss auch gerne hin und wieder das Jet-Set-Leben.

«Fritzi hat Besitzerstolz, ist Sammler, Jäger und Fischer mit Leidenschaft. Auf Genuss zu verzichten, ist nicht Teil seiner DNA», charakterisierte einst der Schauspieler Bernd Herzsprung seinen langjährigen Freund.

Schauspieler Fritz Wepper ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bild: Tobias Hase/dpa

Illuster auch die Reihe der Menschen, die Fritz Wepper kannte. Er feierte mit Leopold Prinz von Bayern, tanzte mit Schwedens Königin Silvia und verstand sich mit der Schauspielerin und Sängerin Liza Minnelli, die er beim Dreh des Musicalfilmes «Cabaret» 1972 kennenlernte.

Liza Minnelli hatte wenige Wochen vor dem Tod Weppers in der Zeitung «Bild» Genesungswünsche überbracht: «Bitte betet für Fritz, dass er den Frieden und die Liebe bekommt, die er immer in so viele Leben gebracht hat, auch in meines. Fritz, ich liebe dich, jetzt und immer, Liza.»

«Beerdigt werden möchte ich in meinem schwarzen Kimono»

Doch Fritz Wepper war ein Kämpfer – auch in gesundheitlicher Hinsicht. Er wurde am Herzen operiert und wehrte sich mit aller Macht gegen den Krebs. Immer wieder musste er sich im Spital behandeln lassen.

Was er über sein eigenes Sterben dachte, verriet er 2021 in seiner Autobiografie «Ein ewiger Augenblick». «Dass ich irgendwann sterben werde, habe ich akzeptiert. Aber das Wie bereitet mir Sorgen. Niemand wünscht sich ein qualvolles Ende.»

Im TV-Krimi «Derrick» holte Fritz Wepper den Wagen und an der Seite von Liza Minnelli (Bild) schrieb er in «Cabaret» Filmgeschichte. Bild: Imago Images/Mary Evans

Für sein Ende hatte Fritz Wepper noch selbst Vorsorge getroffen, mit einem Testament und mit Wünschen für den Tag seiner Beisetzung im Familiengrab in München.

«Beerdigt werden möchte ich in meinem schwarzen Kimono, den ich zum Meditieren trage», schrieb er in seinem Buch. Dazu wolle er ein buddhistisches Armband mit hölzernen Perlen tragen, «beides Symbole des Loslassens».

