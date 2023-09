Diese 7 Kandidatinnen machten Günther Jauch fast wahnsinnig

«Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch wird von seinen Kandidat*innen immer wieder auf unterschiedlichste Art überrascht. Bild: Screenshot RTL

Günther Jauch moderiert seit fast 25 Jahren die RTL-Quizsendung «Wer wird Millionär?». Hin und wieder machen die Kandidat*innen dem Moderator das Leben besonders schwer – blue News stellt sie vor.

«Wer wird Millionär?» ist eine der schönsten Erfolgsgeschichten des deutschen Fernsehens. Günther Jauch ist das unersetzbare Gesicht und der Erfolgsgarant der RTL-Quizsendung. Das erste Mal flimmerte die Show am 3. September 1999 über den Bildschirm.

Jauch behauptet zwar, dass er mit jeder Kandidatin und jedem Kandidat kann. Erfahrene «Wer wird Millionär?»-Zuschauer*innen wissen jedoch: Dem 67-jährigen Moderator passen längst nicht alle seine Gäste in den Kram.

«Es gibt auch langweilige Kandidaten», sagte Jauch einmal in einem Interview, «diejenigen, die ewig zögern und zaudern und viel zu lange für eine Antwort benötigen.»

Günther Jauch findet es zudem alles andere als «erotisch», wenn der eine oder andere mit seinem gewonnenen Geld lediglich sein Einfamilienhaus abzahlen wolle. «Ich sinke dann immer ein bisschen in mich zusammen.»

Blue News hat die verrücktesten und ausgefallensten Kandidat*innen der letzten zwölf Monate für dich zusammengetragen.

1. Biologie-Studentin lässt den Moderator fast verzweifeln

Irgendwann sagt ein desillusionierter Günther Jauch zur Biologie-Studentin Inken Lorenzen: «An Ihnen ist eine Philosophie-Studentin verloren gegangen.»

Bereits bei der 500-Euro-Frage kommt die Frau ein erstes Mal ins Schlingern. «Was gehört bei vielen Drummern zu ihrem Schlagzeug?» Zur Auswahl stehen Hamsterrad, Kuhglocke, Hundeleine und Katzenklappe. Am Ende fragt die Kandidatin das Publikum. 83 Prozent tippen auf die richtige Antwort «Kuhglocke», und bringen Lorenz eine Runde weiter.

Die Stresshormone spielen Inken Lorenzen ein Schnäppchen. Am Ende kann sie 2000 Euro mit nach Hause nehmen. Bild: Screenshot RTL

Wer glaubt, dass die Studentin nun ihre verrückt spielenden Stresshormone besiegt hat, wird rasch eines Besseren belehrt: Auch bei den nächsten Fragen findet die Zitterpartie ihre Fortsetzung.

Bis es Moderator Jauch zu bunt wird: «Sagen Sie einfach irgendetwas. Fordern Sie eine Münze an. Wir machen alles möglich.» Kurz danach wirft die Kandidatin das Handtuch und nimmt 2000 Euro mit nach Hause.

2. Pensionierte zeigt ihrem Ex den Mittelfinger

Mit 83 ist Renate Muddemann die älteste «Wer wird Millionär?»-Kandidatin. Seit der Trennung von ihrem zweiten Ehemann konzentriert sich die Rentnerin nur noch auf sich. Mit der Männerwelt will sie möglichst nichts mehr zu tun haben.

Renate Muddemann zeigt ihrem Ex-Mann während der Sendung den Mittelfinger. Bild: Screenshot RTL

Muddemann erzählt frei von der Leber: «Mit meinem zweiten Mann habe ich eine Firma gegründet, da war ich 34 Jahre lang Geschäftsführerin. Die Firma lief auf seinen Namen. Dann hat er sich mit der Lageristin vereint und ich stand draussen.»

Ein letztes Überbleibsel aus der Ehe hat sie aber behalten: ihr Auto, ein Mercedes. Und um endgültig mit der Bruchehe abzuschliessen, zieht die 83-Jährige dann tatsächlich noch während der Quizshow ihren Mittelfinger.

3. Kandidat Marvin legt Moderator Jauch rein

Polizist Marvin steht bereits bei der 1000-Euro-Frage auf dem Schlauch. «Worum geht es, wenn es im grimmschen Märchen Aschenputtel heisst: Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen?», will Günther Jauch von ihm wissen. Die Antwortmöglichkeiten: «A: Möhren, B: Bohnen, C: Mais, D: Linsen.»

Marvin fürchtet sich davor, dass nach dem 50/50-Joker immer noch die Antworten stehen bleiben würden, die ihn verunsichern. «Was soll denn stehen bleiben?», fragt Moderator Jauch. Marvins Antwort: «Am liebsten C und B. Meinen Sie, das klappt?»

Ohne viel zu überlegen, sagt er: «Nein, klappt nicht.» Damit gibt er Marvin einen helfenden Tipp. «Wenn sie sagen, dass C und B wegfallen, dann würden A und D noch stehen bleiben und dann muss es die Linse sein.»

Erst jetzt wird Jauch klar, was er getan hat. «Jetzt bin ich hier der Dödel», scherzt er. Am Ende nutzt es dem Kandidaten nicht viel. Bei der 16'000-Euro-Frage gibt Marvin eine falsche Antwort und kann nur den Trostpreis von 500 Euro nach Hause nehmen.

4. Günther Jauch staucht Kandidatin unschön zusammen

Nachdem Katja Istel den 50:50-Joker für die 32'000-Euro-Frage verbraucht hat, bleibt ihr nur der Telefon-Joker übrig. Aber auch auf die Frage «Wer gehört nicht zu den fünf ständigen Mitgliedern im UN-Sicherheitsrat? A: Deutschland, B: Frankreich, C: Grossbritannien, D: USA» weiss sie keine Antwort.

Das Problem: Ihr Helfer Heiko weiss es auch nicht genau. Als er sich auf keine Antwort festlegen will, drängt Istel: «Sag, was du denkst und schliess was aus! Sechs Sekunden. Heiko!»

Anstatt auf gut Glück zu raten, gibt sich Kandidatin Katja Istel mit 32'000 Euro zufrieden. Bild. RTL / Stefan Gregorowius

Moderator Jauch sieht nach dem Flop-Telefon die Schuld bei der Kandidatin. «Es ist auch der Ton», mahnt er. Nur um sie dann noch nachzumachen: «‹Heiko, los, sag jetzt was, sechs Sekunden!› Der zitterte ja nur noch wie Espenlaub.»

Der Moderator erntet damit nicht nur im Publikum Gelächter, sondern kann auch Istel ein Lächeln abluchsen. Trotz der besseren Laune will sie sich aber nicht weiter vorwagen. Anstatt auf gut Glück zu raten, gibt sie sich mit 32'000 Euro zufrieden.

5. Die BH-Frage bringt Kandidat und Jauch durcheinander

Bei der BH-Frage gerät nicht nur Kandidat Sandro Bund aus dem Konzept, sondern auch Moderator Günther Jauch: Welches Kleidungsstück besticht vor allem durch seine Wandlungsfähigkeit? A: Highway-Schal, B: Multiway-BH, C: Subway-Top oder D: Take-away-Slip?

Bund entscheidet sich für Antwort B. Erklären kann der 60-Jährige seine Antwort allerdings nicht. Also richtet sich Jauch ans Publikum: «Gibt es eine Dame, die im Moment einen ...? Sie dürfen auch sitzen bleiben!»

Sofort meldet sich Kandidatin Monika Detzen, die es bisher noch nicht auf den Ratestuhl geschafft hatte. Sie erörterte die Funktionsweise eines Multivan-BHs, den man sowohl über Kreuz als auch als Neckholder verwenden kann. «Der hält den Busen ...», sagt sie und da wird sie von Jauch unterbrochen: «Das soll doch aber jeder!»

6. Günther Jauch motzt mit Kandidat

Während dem vierstündigen «Weihnachts-Zockerspecial» hält Kandidat Dr. Knut Are Beuck Günther Jauch schön auf Trab: Der Dozent und Schriftsteller kommt bereits bei der 1000-Euro-Frage gehörig ins Schwitzen – und muss den Publikumsjoker einsetzen.

Beuck will den Joker ganz nach seinem Geschmack gestalten – und fordert die Zuschauer*innen im TV-Studio auf, aufzustehen. Jauch bremst ihn und schimpft: «Sie können nur die Joker nehmen, die wir haben. Sie können keinen Neuen kreieren.»

Dr. Knut Are Beuck versucht die Antwort auf die 4000-Euro-Frage in den Augen von Moderator Jauch zu finden und scheitert kläglich. Bild: RTL/Stefan Gregorowius

Pech für den promovierten Psychologen. Jauch hakt nach: «Haben Sie die Sendung schon jemals gesehen?» Die Antwort von Beuck: «Ja, ein-, zweimal, aber nicht so oft.»

Später versucht Beuck die Antwort auf die 4000-Euro-Frage in den Augen von Jauch zu finden. Er scheitert jedoch kläglich. Die Stellung von Jauchs Pupillen verraten ihm die Lösung nicht.

Am Ende geht der Kandidat mit 1000 Euro nach Hause. «Hier sind Leute mit null Euro raus gegangen. Davon sind Sie weit entfernt», kann sich Günther Jauch zum Schluss einen Seitenhieb nicht verkneifen.

7. Langsame Kandidatin raubt Jauch den letzten Nerv

Als Isabel Neumerkel auf dem Ratestuhl sitzt, kann es Günther Jauch nicht schnell genug gehen. Die Kandidatin lässt sich jedoch vom sichtlich genervten Moderator nicht aus der Ruhe bringen.

Die 32'000-Euro-Frage lautet: «Wer veröffentlichte kürzlich als Essenz aus über drei Jahrzehnten seines Schaffens ‹The Liechtenstein Tapes›?» Gerhard Richter, Julian Assange, Die Fantastischen Vier oder Dan Brown lauteten die vier Antworten.

Am Ende des Abends nimmt Isabel Neumerkel einen Gewinn von 32'000 Euro mit nach Hause. Bild: Screenshot RTL

Die Kandidatin hat keine Ahnung und geht stattdessen wortreich die diversen Lösungsmöglichkeiten durch. Der sichtlich genervte Jauch kommentiert mit den Worten «Ja» oder «Hm».

Die Bitte der Kandidatin um ein bisschen Hilfe lehnt der Moderator kategorisch ab. Er erklärt der Frau auf deren Nachfrage nur, wer Julian Assange ist. Als Isabel Neumerkel anfängt mit «Das Problem ist ja …», wird es dem Moderator dann definitiv zu viel. «Das Problem sind SIE im Moment», sagt er sichtlich genervt.

