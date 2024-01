Kronprinz Frederik (l.), Prinz Christian und Kronprinzessin Mary stehen ab dem 14. Januar neue Titel zu. IMAGO/PPE

Nach der Abdankung von Königin Margrethe II. rücken Frederik und Mary als Königspaar nach. Nun hat der dänische Hof die neuen Titel bekannt gegeben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Königin Margrethe II. von Dänemark ist seit dem Tod von Elizabeth II. die dienstälteste Monarchin der Welt.

Am Silvesterabend 2023 kündigte sie überraschend an, abdanken zu wollen.

Sie gibt das buchstäbliche Zepter an ihren Sohn Frederik ab. Mehr anzeigen

In ihrer Neujahrsansprache liess Königin Margrethe II. die Bombe platzen: Die 83-Jährige tritt ab. Als Grund für ihre Abdankung nennt sich gesundheitliche Probleme.

Am 14. Januar wird der Thronwechsel stattfinden, dann treten auch die neuen Titel der frischen dänischen Königsfamilie in Kraft.

Nachdem Margrethe die Monarchie an ihren Sohn Frederik abgibt, wird aus dem Kronprinzen «Seine Majestät König Frederik X.». An seiner Seite steht dabei Königin Mary, die es so zuletzt 1953 in England gegeben hat – sie war die Frau von König George V.

Für Prinz Christian wird es ebenfalls eine Veränderung geben. Er ist der älteste Sohn des dänischen Königspaares und wird fortan als Kronprinz Christian bezeichnet. Er wurde im Oktober 2023 erst 18 Jahre alt – und ist damit trotzdem viel älter als sein Vater, der 1972 mit drei Jahren zum Kronprinzen wurde.

Die Geschwister von Christian behalten ihre Titel wie bisher. Gleiches gilt auch für Margrethe: Sie wird nach ihrer Abdankung trotzdem noch als «Ihre Majestät Königin Margrethe» adressiert.

Mehr aus dem Ressort Entertainment