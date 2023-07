Andrea Berg verrät ihr Fitness-Geheimnis Auf der Bühne zeigt Andrea Berg regelmässig, wie sportlich sie ist. Nun hat die 57-jährige Schlagersängerin ihr Fitnessgeheimnis verraten und erklärt, wer und was sonst noch hinter ihrem Erfolg steckt. 17.07.2023

Auf der Bühne zeigt Andrea Berg regelmässig, wie sportlich sie ist. Nun hat die 57-jährige Schlagersängerin verraten, wie sie sich in Form hält, und erklärt, wer und was sonst noch hinter ihrem jahrelangen Erfolg steckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schlagersängerin Andrea Berg ist auf Tournee.

Nun hat die 57-Jährige, die seit bald 20 Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands gehört, erzählt, wie sie sich fit hält.

Ein bisschen ist der Erfolg von Berg übrigens auch made in Switzerland: DJ Bobo konzipiert seit Jahren ihre Shows mit. Mehr anzeigen

Andrea Berg fühlt sich auch mit 57 nach wie vor topfit. Auf der Bühne zeigt die Schlagersängerin regelmässig, dass sie voller Energie steckt.

Zu sehen war das auch am vergangenen Wochenende, als Berg ihre bereits legendären «Heimspiel»-Open-Air-Konzerte in Aspach in Baden-Württemberg absolviert hat.

Nun hat die Sängerin verraten, was hinter ihrem jugendlichen Aussehen steckt. «Ich bin in der Form meines Lebens», sagt Andrea Berg im Interview mit dem TV-Sender RTL.

Andrea Berg über ihre Fitness: «Arbeit, Arbeit, Arbeit»

Von nichts kommt allerdings nichts. Damit sie so gut in Form sei und auch bleibe, sagt Berg, brauche es «Arbeit, Arbeit, Arbeit».

Die Sängerin steht laut eigenen Angaben deshalb jeden Tag zwei Stunden auf dem Crosstrainer und trainiert auch sonst sehr viel. Beim Essen gibt Berg ebenfalls gut acht: «Schnitzel esse ich kaum und Fett und Kohlenhydrate nur ganz wenig.»

Auf die Frage des Reporters, wie hoch ihr Fettanteil sei, antwortet Andrea Berg: «Ist nicht viel. 15 Prozent.»

Reporter: «Das ist echt nicht viel.»

Berg: «Das ist gut, oder?»

Andrea Berg: «Es macht viel Spass mit DJ Bobo»

Besonders stolz ist die Andrea Berg zudem auf ihre langen Beine. «Ich trainiere aber auch hart dafür, dass sie nach wie vor knackig sind», sagt die Sängerin lachend, deren Karriere 2006 so richtig lanciert wurde, nachdem das Album «Splitternackt» mehrere Wochen auf Platz eins der deutschen Charts stand.

Berg ist sich aber durchaus bewusst, dass ihr Erfolg auch Teamarbeit ist. Sowohl ihr Mann, Ulrich Ferber, als auch ihr Onkel, Peter Zellen, sorgen während ihrer Konzerte im Hintergrund dafür, dass alles perfekt läuft.

«Da interessieren keine Verkaufszahlen, da interessiert kein Make-up, da interessiert einfach nur der Kern dieses Menschen», so der Schlagerstar gegenüber RTL.

Ein bisschen ist der Erfolg von Andrea Berg übrigens auch made in Switzerland: DJ Bobo konzipiert seit Jahren ihre Shows mit. «DJ Bobo ist einer der wichtigsten Männer in meinem Leben», so die Schlagersängerin. «Es macht grossen Spass, mit ihm Musik zu machen und Träume zu leben.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Christa Rigozzi, wer kocht besser, dein Mann oder du? «Genuss», antwortet Christa Rigozzi auf die Frage, was ihr erster Gedanke sei, wenn sie an Essen denke. Ein Gespräch mit der Moderatorin über Essen, das Kochen daheim – und warum Olivenöl dabei so wichtig ist. 07.07.2023