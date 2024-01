Königin Mary lässt Máxima und Letizia hinter sich

König Frederik X. und Königin Mary winken bei der Proklamation am 14. Januar 2024 vom Balkon von Schloss Christiansborg dem Volk zu. Keystone

Königin Mary von Dänemark ist seit der Thronübergabe im Hoch. Sie ist nicht nur beim Volk beliebt, sie kann sich auch über ein dickes Bankkonto freuen: Mary gehört zu den bestverdienenden Royal-Frauen Europas.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit dem herzigen Kuss an der Proklamation am Sonntag hat sie die Herzen der Dänen erobert.

Königin Mary von Dänemark hat allen Grund, gut gelaunt zu sein. Seit dem Thronwechsel ist die gebürtige Australierin der bestverdienende weibliche Royal Europas.

In Sachen Geld lässt sie Königin Máxima der Niederlande und Königin Letizia von Spanien weit hinter sich. Mehr anzeigen

Ganz in Weiss und vor Freude strahlend zeigte sich Königin Mary bei der Thronübergabe am Sonntag in Kopenhagen.

Die vielen Reaktionen des Volkes zeigen, König Frederik X. und Königin Mary sind beliebt beim dänischen Volk.

Königin Mary hat allen Grund, sich gut zu fühlen.

Hinzu kommt, dass sie auch finanziell gut dasteht. Mehr noch: Sie führt die Liste der bestverdienenden Royals Europas an. Sie lässt sogar Königin Máxima der Niederlande und Königin Letizia von Spanien weit hinter sich.

Zwölf Millionen Steuergelder für Frederik und Mary

Das dänische Königshaus nimmt laut der spanischen Tageszeitung «Lecturas» zwölf Millionen an Steuergeldern ein.

Diese Millionen gehen mehrheitlich an König Frederik X. und bis 30 Prozent an Königin Mary.

Das macht sie zur bestverdienenden Königin Europas. Die spanische Zeitung hat recherchiert, dass Königin Màxima der Niederlande 411'000 Euro jährlich verdient und Spaniens Königin Letizia bei 148'105 Euro einnimmt.

Weitere grosse Spesen warten nicht auf Frederik und Mary und ihre vier Kinder. Sie werden auch nach der Thronübergabe im 45'000 Quadratmeter grossen Königspalast Frederik VIII. in Kopenhagen residieren. Vor zehn Jahren war die Residenz für 30 Millionen Euro renoviert worden.

