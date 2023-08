Luca Hänni feiert seinen Junggesellenabschied

Christina Luft und Luca Hänni lernten sich bei «Let's Dance» kennen – und heiraten schon bald. Rolf Vennenbernd/dpa

Bei Luca Hänni läuten schon bald die Hochzeitsglocken. So bald, dass er sich jetzt noch mit einem Fest von seinem Junggesellendasein verabschiedet hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luca Hänni heiratet schon bald seine Verlobte Christina Luft.

Jetzt hat der Popstar in Mailand einen Junggesellenabschied gefeiert. Mit dabei: Sven Epiney und sein Lebenspartner Michael Graber.

Die Männerrunde entspannte an einem Above-Ground-Pool und backte selbst Pizza. Mehr anzeigen

Luca Hänni hat mit der Profitänzerin Christina Luft sein Glück gefunden. Die beiden haben sich ein Häuschen in Bern gebaut und planen derzeit ihre Hochzeit.

Bevor sich Hänni und Luft das Jawort geben, hat sich Hänni aber noch in Mailand von seinem Junggesellenleben verabschiedet. Die Eindrücke des Festes hat er per Instagram auch mit seinen Fans geteilt. Dabei erhielt er auch prominente Unterstützung.

So feierte etwa TV-Moderator Sven Epiney und sein Lebenspartner Michael Graber mit dem Popstar dessen baldige Hochzeit. Ebenfalls mit dabei: Hännis Vater und Hännis Manager.

Die Männertruppe stiess etwa am Above-Ground-Pool mit Birra Moretti an und liess sich am Abend eine selbst gemachte Holzofenpizza schmecken.

«Danke für diesen tollen Junggesellenabschied», schreibt Hänni zu der Bilderstrecke. «Ihr seid einfach die Besten! Zeit mit euch ist kostbar und ich habe jede Minute davon genossen.»

Wann die Hochzeitsglocken läuten werden, haben Luca Hänni und Christian Luft übrigens noch nicht verraten.

Auch wann der Junggesellenabschied genau war, ist aus dem Post nicht ersichtlich. Am Samstagabend stand für Luca Hänni jedenfalls schon wieder Arbeit auf dem Plan. Der Sänger stand beim Villete-Fäscht in Cham, Zug, auf der Bühne.