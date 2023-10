Ex-Kinderstar Heintje ist an Krebs erkrankt

Ex-Kinderstar Heintje an Krebs erkrankt Der holländische Schlagersänger Hein Simons gab in einem Interview bekannt, dass er an schwarzem Hautkrebs leide. Bild: Keystone Ende der 60er Jahre sang sich Simons unter dem Namen Heintje mit seiner glockenhellen Stimme in die Herzen der Musikfans. Sein grösster Erfolg war das Lied «Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen». Bild: imago images/United Archives Ex-Kinderstar Heintje an Krebs erkrankt Der holländische Schlagersänger Hein Simons gab in einem Interview bekannt, dass er an schwarzem Hautkrebs leide. Bild: Keystone Ende der 60er Jahre sang sich Simons unter dem Namen Heintje mit seiner glockenhellen Stimme in die Herzen der Musikfans. Sein grösster Erfolg war das Lied «Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen». Bild: imago images/United Archives

Sänger Hein Simons, besser bekannt als Heintje, hat eine schwere Zeit hinter sich. Wie er in einem Interview erzählt, wurde bei ihm schwarzer Hautkrebs diagnostiziert.

Hätte sich die Krankheit weiter entwickelt, wäre sogar das Augenlicht bedroht gewesen.

Der 68-jährige Simons feierte Ende der 60er Jahre als Kinderstar unter dem Namen Heintje grosse Erfolge. Mehr anzeigen

Ende der 60er Jahre sang sich der Holländer Hein Simons unter dem Namen Heintje mit seiner glockenhellen Stimme in die Herzen der Musikfans. Sein grösster Erfolg war das Lied «Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen».

Doch wenn die Mutter des Sängers, die vor drei Jahren gestorben ist, von der aktuellen Diagnose erfahren hätte, wäre sie sehr in Sorge um ihren Sohn gewesen.

Im Interview mit der deutschen Zeitschrift «Freizeit Revue» gab der 68-jährige Simons bekannt, dass er an schwarzem Hautkrebs leide.

Hein Simons: «Der Krebs war bösartig»

Simons sagt, er habe zunächst eine Wunde an seiner Nase festgestellt, die nicht verheilt sei. Sein Hausarzt habe ihn dann sofort zum Hautarzt geschickt, der anschliessend die Krebsdiagnose gestellt habe.

«Es war bösartig, sie haben es rausschneiden müssen.»

Hätte sich die Krankheit weiterentwickelt, wäre sogar das Augenlicht bedroht gewesen: «Dann wäre das Auge weg. Da kann man wirklich Angst bekommen», so der Musiker im Interview.

Er habe jedoch Glück gehabt, da der Hautkrebs noch nicht gestreut habe: Nach einem halben Jahr sei es vorbei gewesen, nun müsse nur noch alles verheilen.

«Das dauert so seine Zeit. Ich muss jetzt in kürzeren Abständen alle paar Monate zum Arzt», erklärt Hein Simons. Ab dem 2. Dezember will der Sänger aber wieder auf Weihnachtstournee gehen.

Nach dem Stimmbruch kam die Karriere zum Erliegen

Nach seinem Stimmbruch war die Karriere von Heintje ab 1971 grösstenteils zum Erliegen gekommen.

Erst seit den 90er-Jahren ist der Sänger unter seinem bürgerlichen Namen Hein Simons wieder in Musiksendungen am Fernsehen zu sehen. Seither hat er sich einen Namen als Schlagersänger gemacht.

