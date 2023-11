Gölä erreichte als «Büetzer Buebe» zusammen mit Trauffer Tausende Fans, die sich nun auch auf ein Festival zu seinem 25-Jahr-Bühnenjubiläum freuen dürfen. Bild: Imago/Bildagentur Monn

Gölä plant ein eigenes, dreitägiges Festival im Frühsommer 2024 in Buochs NW. Der Berner Oberländer feiert dabei sein 25-Jahr-Bühnenjubiläum und will es so richtig klöpfen lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gölä feiert im Jahr 2024 sein 25-Jahr-Bühnenjubiläum.

Der Berner Oberländer veranstaltet darum das Earthbeat-Festival am Flugplatz in Buochs NW.

Dabei können Fans unter anderem darüber abstimmen, welche Songs der Schweizer Volksmusiker spielen soll. Mehr anzeigen

Der Flugplatz Buochs muss sich auf unzählige Fans vorbereiten: Vom 7. bis 9. Juni 2024 lädt der Berner Musiker Gölä nämlich dort zum Festen ein.

Das Earthbeat-Festival soll ein grosses Open Air werden und wie der 55-Jährige gegenüber «Blick» sagt. Er habe die Location schon oft im Vorbeifahren gesehen:

«Buochs ist im Herzen der Schweiz. Was passt denn besser zu meinem Bühnenjubiläum als dieser Ort?»

Die Planung sei zudem einfacher gewesen, als er zuerst gedacht habe: «Ich hatte noch nie so unkomplizierte Behörden und hilfsbereite Menschen wie hier in Nidwalden», so der Berner Musiker.

Seit zwei Jahren sei er daran, zu planen und zu organisieren – und habe dies bisher bewusst gegenüber der Öffentlichkeit verschwiegen.

«Noch einen drauflegen» nach den «Büetzer Buebe»

Zum Inhalt des Festivals lässt Gölä ebenfalls schon ein bisschen etwas durchsickern. Am Festival-Freitag etwa bestimmten die Fans die gespielten Lieder: «Ich arbeite daran, meine Fans via Online-Tool über die Lied-Auswahl abstimmen zu lassen.»

Am Samstag würden zudem noch weitere Schweizer Acts auftreten. Allein der Sonntag biete bisher noch Raum für Überraschungen: «Der Tag wird urchig.»

Auf die Idee zum eigenen Festival kam Gölä, weil er sich gefragt habe, was er seinen Fans noch bieten könne – nach einem Vierteljahrhundert auf der Bühne.

Es sei aber auch der Drang, nach den «Büetzer Buebe» «noch einen drauflegen zu wollen».

Tickets für das Earthbeat-Festival gibt’s ab dem 5. Dezember auf Ticketcorner und auf der offiziellen Website.

Mehr aus dem Ressort Entertainment