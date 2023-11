Taylor Swift und Travis Kelce in einer Beziehung Travis Kelce schwärmt von seiner Beziehung zu Taylor Swift. Sie sei klug und jeden Tag lerne er von ihr. Bild: Chris Pizzello/Ross D. Franklin/Invision/AP/dpa Kansas City Chiefs Tight End Travis Kelce auf dem Spielfeld. Bild: David Zalubowski/AP Taylor Swift befand sich im September 2023 bei einem Spiel von Travis Kelce unter den Zuschauern. Bild: IMAGO/ZUMA Wire Taylor Swift und Travis Kelce in einer Beziehung Travis Kelce schwärmt von seiner Beziehung zu Taylor Swift. Sie sei klug und jeden Tag lerne er von ihr. Bild: Chris Pizzello/Ross D. Franklin/Invision/AP/dpa Kansas City Chiefs Tight End Travis Kelce auf dem Spielfeld. Bild: David Zalubowski/AP Taylor Swift befand sich im September 2023 bei einem Spiel von Travis Kelce unter den Zuschauern. Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Die Beziehung zwischen Sängerin Taylor Swift und US-Football-Spieler Travis Kelce ist seit Wochen in aller Munde. Nun äussert sich der Sportler erneut zu seiner neuen Liebe in einem ausführlichen Interview.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Travis Kelce und Taylor Swift werden seit mehreren Wochen immer wieder zusammen gesehen.

In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» schwärmt er von Taylor Swifts Klugheit und ihrer Aura.

Der Super-Bowl-Champion betont, er lerne jeden Tag von ihr. Mehr anzeigen

Gerüchte über ihre Beziehung gibt es schon seit Monaten. Nun spricht NFL-Superstar Travis Kelce in einem Interview mit dem «Wall Street Journal» erstmals ausführlich über seine Verbindung zu Taylor Swift.

Und seine Worte sind voller Wertschätzung und Bewunderung für seine neue Freundin. Noch nie habe er sich «mit jemanden verabredet, der eine solche Aura um sich herum hatte».

Damit meint er den ganzen Rummel, der um Swift herrscht, wie auch ihr Umgang damit. «Paparazzi vor ihrem Haus, vor jedem Restaurant, in das sie geht, nach jedem Flug, aus dem sie steigt, und sie lebt einfach und geniesst das Leben.» Und er reflektiert: «Wenn sie sich so verhält, bin ich besser nicht derjenige, der sich komisch benimmt.»

Tavis Kelce lerne jeden Tag von Taylor Swift

Er lobt Swifts Humor und halte sie für ein Genie. Über sich selbst sagt Kelce: «Ich war noch nie ein Mann vieler Worte. Mit ihr zusammen zu sein und zu sehen, wie klug Taylor ist, war verdammt überwältigend.» Jeden Tag lerne er von ihr.

Im Interview erzählt er zudem ausführlich vom Kennenlernen. Nach einem ersten Versuch, der missglückte, habe er jemanden gehabt, der «Amor gespielt» habe.

Swift habe sich dann bei ihm gemeldet und die beiden haben sich zu einem Abendessen in New York verabredet. Vor dem Treffen sei er nicht nervös gewesen. Aber sein Umfeld. «Jeder um mich herum hat mir gesagt, ich soll es nicht versauen.»

Die Beziehung zwischen dem Sportler und der Sängerin hat das Interesse von vielen Menschen an American Football auf den Plan gerufen. Wenn Taylor Swift bei einem Spiel ihres Freundes dabei ist, schiessen die TV-Einschaltquoten in die Höhe. Auch das Trikot von Kelces wurde zu einem Kassenschlager.

Swift und Kelce gehen auf Social Media viral

Zudem herrscht auf Social Media eine lustige Challenge. Und die funktioniert so: Frauen machen ihre Männer sprachlos (in der Regel grosse American Football-Fans), in dem sie behaupten, Taylor Swift würde den Tight End der Kansas City Chiefs berühmt machen.

Niemand habe ihn zuvor gekannt und Swift würde ihn nun bekannt machen und seine Karriere voranbringen.

Die Videos von geschockten Ehemänner sammeln sich auf TikTok und Co. «Das ist ein Witz», so ein Mann. Denn: Kelces gewann bereits zwei Super Bowls. Ausserdem war er Gastgeber von NBCs «Saturday Night Live». Die Clips haben teils mehrere Millionen Views gesammelt.

Mehr Videos aus dem Ressort