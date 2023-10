Schauspieler Matthew Perry ist am letzten Samstag in Los Angeles gestorben. Er wurde leblos im Whirlpool aufgefunden und konnte nicht mehr reanimiert werden. Der Schauspieler wurde 54 Jahre alt.

Die 90er-Jahre-Hit-Serie «Friends», in der Perry die Rolle des Chandler Bing spielte, drehte sich um das Leben von sechs jungen Freunden in New York. Die TV-Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult.