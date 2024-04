Jonathan Majors (l) wurde nach einem Vorfall mit seiner damaligen Freundin von der Polizei in Gewahrsam genommen. Bild: Seth Wenig/AP/dpa

Nach dem Schuldspruch im Dezember haben grosse Studios den aufstrebenden Hollywood-Darsteller Jonathan Majors fallen gelassen. Der Strafprozess ist zudem nicht sein einziges juristisches Problem.

dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Schauspieler Jonathan Majors ist um eine Gefängnisstrafe für einen tätlichen Angriff auf seine damalige Freundin Grace Jabbari herumgekommen.

Der Richter verurteilte ihn zu einem Jahr Haft auf Bewährung.

Nach dem Schuldspruch stoppte die Produktionsfirma Marvel Studios alle geplanten Projekte mit Majors. Mehr anzeigen

US-Schauspieler Jonathan Majors ist um eine Gefängnisstrafe für einen tätlichen Angriff auf seine damalige Freundin Grace Jabbari herumgekommen. Richter Michael Gaffey verurteilte den 34-Jährigen am Montag zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Er ordnete an, Majors müsse ein 52 Wochen langes, persönliches Interventionsprogramm für Schläger absolvieren und seine psychiatrische Behandlung fortsetzen. Ausserdem dürfe Majors keinen Kontakt zu Jabbari haben.

Die Geschworenen in dem Prozess hatten Majors Mitte Dezember wegen Körperverletzung für schuldig befunden. Danach wäre eine einjährige Haftstrafe für Majors möglich gewesen, der unter anderen mit dem Boxerdrama «Creed III – Rocky's Legacy» bekannt geworden ist.

Geschlagen und Mittelfinger gebrochen

Jabbari hatte ihm vorgeworfen, sie im März vergangenen Jahres in einem Auto mit der flachen Hand auf den Kopf geschlagen, ihren Arm hinter dem Rücken verdreht und ihren Mittelfinger so lange gequetscht zu haben, bis er gebrochen war. Majors dagegen sagte, Jabbari habe einen Eifersuchtsanfall bekommen, nachdem sie eine Textnachricht von einer anderen Frau auf seinem Mobliltelefon gelesen hatte. Er habe nur versucht, sein Telefon zurückzuholen und sich in Sicherheit zu bringen.

Nach dem Schuldspruch stoppte die Produktionsfirma Marvel Studios alle geplanten Projekte mit Majors, der erneut als Superschurke Kang der Eroberer vorgesehen war.

Karriere sei ruiniert

Majors selbst äusserte sich nicht zum Urteil. Seine Anwältin Priya Chaudhry sagte, ihr Mandant werde in Berufung gehen. Er sei unschuldig, wolle aber «als Mensch wachsen» und werde sich mit «offenem Herzen» an die Auflagen halten. Seine Karriere sei ruiniert.

Jabbari sagte, Majors weigere sich, seine Schuld einzugestehen und sei eine Gefahr für seine Mitmenschen. «Er wird es wieder tun und er wird andere Frauen verletzten. Er glaubt, er stünde über dem Gesetz, sagte Jabbari. Sie hat im März auch Zivilklage gegen Majors eingereicht. Darin wirft sie ihm Übergriffe, Körperverletzung, Verleumdung und Zufügen seelischen Leids vor.

dpa