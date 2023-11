Protz-Bauer fährt im Lamborghini zum Scheunenfest

«Bauer sucht Frau»: Landwirt Steffen fährt im Lamborghini zum Scheunenfest Kam im PS-Boliden und hofft auf ein rasantes Liebesleben: Bauer Steffen mit seinen Kandidatinnen Kathrin (M.) und Stephanie bei «Bauer sucht Frau». Bild: RTL / Stefan Gregorowius Teilzeit-Bauer und Metzger Steffen aus Bayern möchte sich gerne in der TV-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» verlieben. TV-Host Inka Bause hilft ihm auf die Sprünge. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Die Kandidat*innen der 19. Staffel «Bauer sucht Frau»: Viehwirt Daniel, Milchbauer André, Milchbauer Patrick, Ackerbauer Stephan, Schafzüchter Hannes, Geflügelbäuerin Stefanie, Pferdewirtin Carolin, Bullenzüchter Siegfried, Hobbypferdebauer Dietrich-Max-Helmut, Mutterkuhhalter Steffen, Pferdewirtschaftsmeister Hans und Öko-Bauer Christoph (v.l.) Bild: RTL / Stefan Gregorowius «Bauer sucht Frau»: Landwirt Steffen fährt im Lamborghini zum Scheunenfest Kam im PS-Boliden und hofft auf ein rasantes Liebesleben: Bauer Steffen mit seinen Kandidatinnen Kathrin (M.) und Stephanie bei «Bauer sucht Frau». Bild: RTL / Stefan Gregorowius Teilzeit-Bauer und Metzger Steffen aus Bayern möchte sich gerne in der TV-Kuppelshow «Bauer sucht Frau» verlieben. TV-Host Inka Bause hilft ihm auf die Sprünge. Bild: RTL / Stefan Gregorowius Die Kandidat*innen der 19. Staffel «Bauer sucht Frau»: Viehwirt Daniel, Milchbauer André, Milchbauer Patrick, Ackerbauer Stephan, Schafzüchter Hannes, Geflügelbäuerin Stefanie, Pferdewirtin Carolin, Bullenzüchter Siegfried, Hobbypferdebauer Dietrich-Max-Helmut, Mutterkuhhalter Steffen, Pferdewirtschaftsmeister Hans und Öko-Bauer Christoph (v.l.) Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Das gab es bei der TV-Kuppelshow noch nie. Teilzeit-Bauer Steffen kam mit einem PS-Boliden zum Scheunenfest und zog alle Blicke auf sich. Bringt der Lamborghini das ersehnte Liebesglück?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 19. Staffel «Bauer sucht Frau» ist am Montag auf RTL gestartet.

Elf Landwirte hoffen auf ihr Liebesglück.

Bauer Steffen stahl beim Scheunentreffen allen die Show. Er reiste mit einem Lamborghini an. Mehr anzeigen

Da hat TV-Kupplerin Inka Bause beim Start der neuen Staffel «Bauer sucht Frau» grosse Augen gemacht: Teilzeit-Bauer Steffen aus Bayern (42) ist mit seinem 560-PS-Lamborghini zum Scheunenfest eingefahren.

Dabei fuhr der 42-Jährige mit seinem Edel-Auto im Schritttempo zum Kennenlern-Fest. Da konnte sich Inka Bause einen Seitenhieb nicht verkneifen: «Komisch ist, du fährst total langsam mit deinem Lamborghini.»

Reines Kalkül. Steffen wollte seine italienische Edelkarosse mit seiner ganzen Schönheit, den TV-Kameras und den Singlefrauen präsentieren – und das geht im Schritttempo am besten.

Gleich zwei Singles für Bauer Steffen

Seine Teilnahme bei der TV-Singleshow hat sich Steffen gut und lange überlegt – ganze zehn Jahre mache er sich schon Gedanken.

Gut Ding will Weile haben, hat sich wohl Landwirt Steffen gesagt und hat dafür einen umso auffallenderen Start hingelegt in der Auftaktshow am Montagabend auf RTL um 20:15 Uhr.

Zu seiner Vorliebe für schnelle Autos scherzte Steffen in der Sendung. «Manche Bauern kaufen sich grosse Bulldogs mit 500 PS. Und ich habe mir halt einen Lamborghini mit 560 PS gekauft.»

Wer weiss, vielleicht sitzt schon bald seine neue Liebe als Beifahrerin im Lamborghini beim Liebesausflug zu zweit?

Für Steffen waren die Kandidatinnen Kathrin und Stephanie zum Scheunenfest angereist. Der 42-Jährige entschied sich für Kathrin. Sie löste mehr Emotionen bei Steffen aus.

Ob aus der anfänglichen Sympathie zwischen Kathrin und Steffen mehr als nur ein Strohfeuer entwickelt, wird sich in den nächsten Folgen von «Bauer sucht Frau» zeigen.

«Bauer sucht Frau» montags um 20:15 Uhr auf RTL.

