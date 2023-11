P. Diddy wird von seiner Ex-Freundin Casandra Ventura verklagt. Der Musikproduzent soll sie über Jahre hinweg vergewaltigt und geschlagen haben. IMAGO/ZUMA Wire

Der US-Musikmogul und Unternehmer Sean «Diddy» Combs sieht sich mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Diese erhebt eine frühere Partnerin von ihm, die R&B-Sängerin Cassie.

Die heute 37-jährige Casandra Ventura beschuldigt den Rapper, sie über Jahre hinweg vergewaltigt und geschlagen zu haben. Schon bald nach ihrem Kennenlernen im Jahr 2005 habe Combs sie in seinen «protzigen, schnelllebigen und von Drogenkonsum geprägten Lebensstil» eingeführt, hiess es in der Klageschrift, die am Donnerstag bei einem New Yorker Bundesgericht eingereicht wurde.

Damals wurde sie als 19-Jährige von Combs Plattenfirma Bad Boy Records unter Vertrag genommen, später gingen die Sängerin und der Rapmogul eine Beziehung ein.

Sobald sie zusammen gewesen seien, hätten die Übergriffe begonnen, erklärte die R&B-Künstlerin. Sie sei seiner «unbändigen Rage ausgesetzt» gewesen und auf brutale Weise von ihm mit Faustschlägen und Tritten traktiert worden. Zudem habe er ihr Drogen verabreicht und sie gezwungen, Sex mit anderen Männern zu haben, während er sie dabei gefilmt und masturbiert habe.

Drohung eines kompromittierenden Buchs

Als sie 2018 Schluss mit ihm habe machen wollen, habe Combs sie in ihre Wohnung in Los Angeles gedrängt und sie vergewaltigt, hiess es in der Klageschrift weiter.

Combs bestritt die Vorwürfe über seinen Anwalt Benjamin Brafman. Bei den Anschuldigungen gegen seinen Mandanten handle es sich um nichts als «Lügen.» Vielmehr habe Ventura von Combs in den vergangenen sechs Monaten beharrlich 30 Millionen Dollar verlangt und ihm gedroht, ein kompromittierendes Buch über ihre frühere Beziehung zu schreiben, falls er nicht zahle, erklärte Brafman.

Die Forderung sei ganz klar als «unverfrorene Erpressung» abgewiesen worden. Obwohl Ventura ihre vorangegangene Drohung dann zurückgezogen habe, flüchte sie sich nun in eine mit «haltlosen und ungeheuerlichen Lügen» gespickten Klage, um Combs Ruf zu schädigen und sich Geld zu erstreiten.

Der heute 54-jährige Combs gilt als einer der einflussreichsten Hip-Hop-Produzenten der vergangenen Jahrzehnte, auch mit einer eigenen Modemarke ist er erfolgreich. Cassie wurde unter anderem durch ihre Hitsingle «Me & U» bekannt.

