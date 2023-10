Burt Young mit Sylvester Stallone im Dezember 2005 in Las Vegas am Set von «Rocky 6». Young spielte Rockys Trainer Paulie. imago/ZUMA Press

Seine Nebenrolle im legendären Boxfilm «Rocky» mit Sylvester Stallone brachte ihm weltweite Bekanntheit und eine Oscar-Nominierung ein – nun ist Schauspieler Burt Young tot. Er wurde 83 Jahre alt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Burt Young ist im Alter von 83 Jahren gestorben, wie jetzt bekannt wurde.

Er starb am 8. Oktober in Los Angeles, berichtet seine Tochter am Mittwoch in den USA einer Zeitung. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Young spielte Trainer Paulie Pennino im Box-Knüller «Rocky» mit Sylvester Stallone. Mehr anzeigen

Schauspieler Burt Young sei am 8. Oktober in Los Angeles verstorben, erklärte seine Tochter Anne Morea Steingieser am Mittwoch der «New York Times». Eine Todesursache wurde in der Zeitung nicht genannt.

Der 1940 im New Yorker Bezirk Queens geborene Schauspieler wirkte in gefeierten Filmen und Fernsehproduktionen wie «Chinatown», «Es war einmal in Amerika» und «Die Sopranos» mit.

Doch am besten bekannt war Young als Paulie Pennino, der grobschlächtige und grummelnde beste Kumpel von Rocky Balbao in sechs Filmen des Boxer-Epos.

Burt Young spielte einen miesepetrigen Arbeiter in «Rocky»

Im ersten Teil «Rocky» von 1976 zeigt sich Paulie als übellauniger Arbeiter einer Fleischfabrik, der seine von Talia Shire gespielte Schwester Adrian beschimpft, mit der er sich eine kleine Wohnung in Philadelphia teilt. Ihr hält er eine Standpauke, weil sie sich erst ziert, mit seinem Freund und Kollegen Rocky Balboa auszugehen. Im weiteren Verlauf der Filmreihe wird Adrian erst die Freundin und dann die Ehefrau von Boxer Balboa.

«Rocky» wurde ein Überraschungserfolg, der über Jahre die Kinokassen klingeln liess. Und Hauptdarsteller Sylvester Stallone, der auch das Drehbuch zum Film schrieb, wurde praktisch über Nacht zum Star.

Für Oscar als bester Nebendarsteller nominiert

Für zehn Oscars wurde «Rocky» nominiert, darunter Young für die Trophäe für die beste männliche Nebenrolle. In dieser Kategorie war auch Burgess Meredith nominiert, der in die Rolle von Balboas Trainer geschlüpft war. Sowohl er als auch Young gingen aber leer aus.

Stallone würdigte seinen verstorbenen Filmkumpel. «Du warst ein wunderbarer Mann und Künstler, ich und die Welt werden Dich sehr vermissen», schrieb der Hollywoodstar auf Instagram.

dpa