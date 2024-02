Prinz William hat kein Interesse seinen Bruder Harry zu treffen

Prinz Harry ist in Grossbritannien angekommen. Ein Treffen mit seinem Bruder William ist nicht geplant. Bild: Alberto Pezzali/AP

Prinz Harry ist aus den USA nach London gereist, um König Charles zu treffen und nach der Krebs-Diagnose zu unterstützen. Für Prinz William wohl trotzdem kein Grund, sich mit seinem Bruder Harry zu treffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry ist aus den USA angereist, um seinen kranken Vater König Charles zu besuchen.

Laut einer Quelle soll Prinz William kein grosses Interesse haben, seinen Bruder Harry zu sehen.

Es ist unklar, wie lange oder wo Prinz Harry während seiner Reise bleiben wird. Mehr anzeigen

Prinz Harry ist am Mittag in London gelandet, um seinen an Krebs erkrankten Vater König Charles zu besuchen. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, fuhr er mit einem Autokonvoi von Heathrow nach London ins Clarence House, wo er sich schliesslich mit dem König traf.

Charles verliess schliesslich zusammen mit Königin Camilla das Clarence House, per Helikopter ging es danach weiter nach Sandringham, einem der zahlreichen Landsitze der britischen Königsfamilie.

Zwei schwarze Geländewagen treffen im Clarence House ein. In einem der Fahrzeuge soll Prinz Harry sitzen. Bild: Kin Cheung/AP

Es ist unklar, wie lange oder wo Harry (39) während seiner Reise bleiben wird. Laut einer Quelle von «The Sun» hat Prinz William (41) jedoch kein grosses Interesse, seinen Bruder Harry zu sehen.

William kümmert sich um Kate

Der Prinz von Wales konzentriert sich stattdessen darauf, sich um seine Frau Kate zu kümmern, die sich derzeit von einer Bauchoperation erholt. «Es gibt keine Pläne, dass Harrys Besuch als eine Art Vehikel zur Versöhnung dienen soll», so die Quelle in «The Sun».

Andere Quellen, die Harry nahestehen, sagten dem «Mirror», er würde William treffen, «wenn sich die Gelegenheit ergibt». Es wird angenommen, dass Harry seinen Vater seit der Beerdigung der verstorbenen Queen Elizabeth II. im September 2022 nicht mehr persönlich getroffen hat.