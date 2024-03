Kate (l-r), Prinzessin von Wales, William, Prinz von Wales, Prinz Harry, Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, erstmals wieder vereint in der Öffentlichkeit. Hier auf Schloss Windsor. Bild: Kirsty O’Connor/PA Wire/dpa

Von Prinzessin Kates Diagnose haben Prinz Harry und Meghan aus den Medien erfahren. Prinzessin Kate wollte unbedingt verhindern, dass Meghan vorher davon erfuhr. Sie hat null Vertrauen in ihre Schwägerin.

Jetzt kommt der Grund ans Licht: Prinzessin Kate wollte angeblich verhindern, dass Meghan vorher davon erfuhr. Der Grund? Prinzessin Kate habe kein Vertrauen in sie. Mehr anzeigen

Zwischen Prinzessin Kate, Prinz William und den Exil-Royals Prinz Harry und Meghan herrscht schon länger Eiszeit.

Wer gedacht hat, dass die neue gesundheitliche Situation am britischen Königshaus die vier verfeindeten Royals wieder näherbringen würde, der hat sich verspekuliert. Im Gegenteil. Der transatlantische Graben zwischen ihnen wird immer grösser.

Die englische Zeitung «The Sun» berichtet, dass Prinzessin Kate um jeden Preis verhindern wollte, dass Meghan vor ihrer Videobotschaft von ihrer Krebsdiagnose erfahren würde. Prinzessin Kate habe kein Vertrauen in ihre Schauspiel-Schwägerin, die gerne mit den Medien über ihre Familie spricht.

Prinzessin Kate kann Meghan «nicht vertrauen»

Ein Palast-Insider hat der englischen Zeitung «The Sun»verraten, Prinzessin Kate habe schon im Vorfeld entschieden, Prinz Harry und Meghan bewusst im Dunkeln zu lassen: Den Sussexes könne man – vor allem Meghan – «nicht vertrauen».

Das deutsche Onlineportal «Bild» hat mit Paul Burrell gesprochen, dem ehemaligen Butler von Prinzessin Diana. Er kennt die beiden verfeindeten Brüder William und Harry schon seit ihrer Kindheit.

Burrell hält es für unmöglich, dass die beiden Royalbrüder Frieden schliessen könnten: «Die Krankheit wird sie nicht wieder vereinen. In einer normalen Familie wäre das der Fall. Wenn dort ein Familienmitglied an Krebs erkrankt, würden alle zusammenkommen und sich auf die Person stützen, die einem am nächsten steht.»

