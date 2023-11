Nachruf auf «Friends»-Star: Das war der Mensch Matthew Perry Der US-Schauspieler Matthew Perry (†54) ist am Samstag tot in seinem Whirlpool in Los Angeles aufgefunden worden. Im Video blickt blue News zurück auf sein bewegtes Leben und seinen Kampf gegen die Sucht. 31.10.2023

Matthew Perry ging offen mit seiner Alkohol- und Medikamentensucht um. Einmal erklärte er gar, wie das Publikum erkennen könne, in welcher Phase seiner Sucht er in den verschiedenen Staffeln von «Friends» war.

Als Chandler Bing in «Friends» wurde Matthew Perry zu einem der berühmtesten Serienstars der Welt. Der verstorbene Schauspieler spielte in allen zehn Staffeln der erfolgreichsten Serie der 90er-Jahre mit.

Abseits seines grossen Erfolgs kämpfte Perry jedoch gegen seine Suchtprobleme, über die er in den Monaten vor seinem Tod offen wie nie sprach. Auch in seiner im November erschienen Autobiografie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» berichtete er ausführlich über seine jahrelange Abhängigkeit.

«Friends»-Star Matthew Perry als Dieb

In einem Interview mit US-Journalistin Diane Sawyer (77) zur Buchveröffentlichung sprach er unter anderem über den «beängstigenden Moment», als Schauspiel-Kollegin Jennifer Aniston ihn auf sein Alkoholproblem ansprach. Sie sei schonungslos ehrlich gewesen – aber auch eine, die immer eine Hand für Hilfe anbot.

«Friends»: Matthew Perry als Chandler Bing, Jennifer Aniston als Rachel Green, David Schwimmer als Ross Geller, Courteney Cox als Monica Geller, Matt Le Blanc als Joey Tribbiani, Lisa Kudrow als Phoebe Buffay. Bild: NBCUniversal via Getty

Begonnen hatten seine Probleme nach einem Jetski-Unfall auf dem Set der romantischen Komödie «Fools Rush in» mit Salma Hayek im Jahr 1997. Wegen seiner Verletzung verschrieb ihm ein Arzt das Schmerzmittel Vicodin. Das Gefühl des Medikaments beschreibt Perry in seinem Buch als «warmer Honig, der in deine Venen fliesst».

Perry war sicher, dass die nächsten 30 Jahre anders verlaufen wären, hätte er das Medikament damals nicht geschluckt. Die Pille sollte seine Trinksucht unterbinden, mit der er Ängste und Selbstzweifel bekämpfte. Die Beschaffung von Vicodin wurde in der Folge zum Lebensmittelpunkt für den Star. Er war Dauergast bei Ärzten, täuschte Migräne-Anfälle vor, unterzog sich sogar MRI-Scans, um an das Medikament zu kommen.

55 Pillen – pro Tag

Der Tiefpunkt sei gewesen, dass er in Badezimmern bei Openhouse-Events nach Medikamenten suchte. Denn: «Niemand würde je vermuten, dass Chandler zu Hause bei ihnen Sachen klaut.» 55 Vicodin hätte er zu Spitzenzeiten konsumiert – jeden Tag.

Zusammen mit Sawyer schaute sich der Star auch alte Folgen seiner Hit-Serie an. Perry enthüllt dabei, wie Fans erkennen können, in welcher Phase seiner Sucht er sich zur jeweiligen Zeit befand.

«Bin ich dick, bedeutet das, dass ich getrunken habe. Bin ich abgemagert, war ich auf Pillen», so Perry. Tatsächlich ist das Auf und Ab seines Gewichts auffällig – und ein Zeugnis seiner Sucht, wie der Schauspieler sagte.