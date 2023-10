Sonya Kraus hat mit ihrer Familie Ferien in Tel Aviv verbracht. Die Familie musste in einen Luftschutzbunker. «Das werde ich nie wieder vergessen», schreibt die TV-Moderatorin in einem emotionalen Instagram-Post.

Die deutsche TV-Moderatorin Sonya Kraus hat mit ihrer Familie in der israelischen Stadt Tel Aviv Ferien gemacht.

Dort musste die Entertainerin mit ihrer Familie für 24 Stunden – grösstenteils – in einen Luftschutzbunker.

«Mir bricht das Herz. Was ich da erlebt habe, werde ich nie wieder vergessen», sagt die 50-Jährige.

Die deutsche TV-Moderatorin Sonya Kraus hat mit ihren Liebsten Ferien in Tel Aviv gemacht. Im israelischen Partymekka Tel Aviv musste die 50-Jährige in einen Luftschutzbunker, fast 24 Stunden lang. Dies erzählt die RTL2-Moderatorin in einem emotionalen Statement.

Im Videopost kämpft sie mit Tränen und ihre Stimme zittert.

«Gestern bin ich mit meiner Familie aus Tel Aviv zurückgekommen, nachdem wir die 24 Stunden zuvor grossteils im Luftschutzbunker verbracht haben», schreibt Kraus auf Instagram.

Die Kölnerin sagt im Post: «Terror ist Terror – ohne Wenn und Aber. Dafür gibt es keine Entschuldigung! Kein ‹Ja, aber …›! Konsequenzen für das eigene Volk sind den Terroristen egal. Die ganze Region leidet. Wie ihr wisst, war ich letztes Jahr in Jordanien und Marokko, im Frühjahr in Ägypten. Länder, für die Tourismus essenziell ist … Ich kann gar nicht ausdrücken, wie mir mein Herz schmerzt.»

Auch TV-Host Andrea Kiewel btroffen

«ZDF-Fernsehgarten»-Moderatorin Andrea Kiewel lebt seit einigen Jahren mit ihrem Partner in Tel Aviv. Den Angriff der Hamas muss sie völlig verstört in einem Schutzraum durchstehen.

In einem dramatischen Livebericht schildert Moderatorin Andrea Kiewel den Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel.

Sie flüchtet mit ihrem Freund, einem ehemaligen Elitesoldaten, in einen Bunker.

Die «Fernsehgarten»-Moderatorin lebt seit Jahren in ihrer Wahlheimat Israel.

Ihre Erlebnisse hat der TV-Star in der «Jüdischen Allgemeinen» veröffentlicht. «Dies ist der Liveticker eines Morgens, der vorbei ist – und noch lange andauern wird», schreibt sie zu Beginn ihrer Berichterstattung.

