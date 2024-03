Die britische Königsfamilie sucht für ihre Kommunikationsabteilung aktuell Verstärkung. Im Bild von links nach rechts: Prinz George, Prinzessin Kate, Prinz Louis, Prinz William, Prinzessin Charlotte, König Charles III. und Königin Camilla auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. Bild: Yui Mok/PA Wire/dpa

Du bist Kommunikationspezialist*in und suchst eine neue Herausforderung? Das britischen Königshaus sucht aktuell einen neuen PR-Menschen. Der Jahreslohn für den Job beträgt 29'000 Schweizer Franken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der offiziellen Website des Buckingham-Palastes findet sich aktuell ein Angebot für einen Job als neuen Kommunikationsassistenten.

Während 37,5 Stunden pro Woche ist der neue Communications Assistant dafür zuständig, «die Arbeit, die Rolle, die Bedeutung und den Wert» der königlichen Familie gegenüber einem weltweiten Publikum zu fördern.

Bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 37,5 Stunden pro Woche verdient der neue PR-Mitarbeitende einen Jahreslohn von 25'642.50 britische Pfund (rund 29'000 Schweizer Franken). Mehr anzeigen

Du hast Interesse an PR und Kommunikation? Du bist sehr detailverliebt und verfügst über herausragende zwischenmenschliche Fähigkeiten?

Gefragt sind zudem Eigeninitiative und Anpassungsfähigkeit – so wie auch grundlegende Kenntnisse im Tabellenkalkulationsprogramm Excel. Unabdingbar ist zudem, dass du absolut perfekt Englisch kannst und dies in Wort und Schrift.

Nun denn, wenn du all diese Eigenschaften mitbringst, könntest du schon bald für die britische Königsfamilie im Buckingham Palace in London tätig sein.

«Die Bedeutung und den Wert» der Königsfamilie fördern

Auf der offiziellen Website des Königshauses hat die royale Kommunikationsabteilung aktuell ein Jobangebot für einen Communications Assistant (auf Deutsch: Kommunikationsassistenten) aufgeschaltet.

Für einen Jahreslohn von 25'642.50 britische Pfund (rund 29'000 Schweizer Franken) sucht der Palast Unterstützung.

Während 37,5 Stunden pro Woche bist du als neuer Kommunikationsassistent dafür zuständig, «die Arbeit, die Rolle, die Bedeutung und den Wert» der königlichen Familie gegenüber einem weltweiten Publikum zu fördern.

Stellenanzeige für einen Communications Assistant auf der offiziellen Website des Buckingham-Palastes. Bild: Screenshot theroyalhousehold.tal.net

«Die Reaktionen auf unsere Arbeit sind immer sehr öffentlichkeitswirksam, sodass Reputation und Wirkung im Vordergrund Ihrer Arbeit stehen», heisst es in der Ausschreibung weiter.

Auch das Produzieren von Social-Media-Inhalten stehen auf der Tätigkeitsliste des neuen PR-Mitarbeitenden.

Viel Verantwortung, wenig Lohn

Momoll, du hättest also einerseits ziemlich viel Verantwortung zu tragen, würdest aber andererseits alles andere als grossartig entlöhnt werden.

Aber du könntest in einem richtigen Palast arbeiten. Und dafür besorgt sein, dass Charles, Camilla, William, Kate und Co. künftig bei einem Staatsbesuch oder sonstigen königlichen Engagements in gutem Licht dastehen.

Der Druck auf die royale Kommunikationsabteilung ist allerdings immens. König Charles III. und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate sind nahezu zeitgleich an Krebs erkrankt. Beide unterziehen sich aktuell einer Chemotherapie.

Kate teilte ihre Krebsdiagnose am 22. März in einer Videobotschaft der Öffentlichkeit mit. Die 42-Jährige wirkte bei ihrer Ansprache tapfer, angestrengt und total konzentriert.

«Ein medizinisches Team riet mir, mich einer präventiven Chemotherapie zu unterziehen. Ich befinde mich im Anfangsstadium dieser Behandlung», sagte Kate im Video.

Die Bewerbungsfrist läuft am 7. April ab

Du bist noch unsicher, ob du den Job als PR-Menschen in der royale Kommunikationsabteilung haben willst?

Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst dir mit dem Einsenden deiner Bewerbungsunterlagen noch bis zum 7. April Zeit lassen.

Neben der PR-Mitarbeitenden sucht die britische Königsfamilie übrigens noch weitere neue Mitarbeit*innen – so etwa einen neuen Leiter der Abteilung Ausstellungen und einen Event-Security-Koordinator.

