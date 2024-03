Wird «3 Body Problem» die neuste Kult-Serie? Die «Game of Thrones»-Schöpfer David Benioff und D.B. Weiss haben sich mit Alexander Woo zusammengetan, um die Trisolaris-Trilogie des Chinesen Liu Cixin für Netflix zu adaptieren. Die erste Staffel besteht aus acht Folgen. Bild: Netflix Ein ultra-reales Video-Spiel gibt Jin Cheng (Jess Hong) und Jack Rooney (John Bradley) Hinweise auf den Kampf der Zivilisationen. Bild: Netflix Wie bereitet man sich auf eine Alien-Invasion vor? Geheimdienst-Chef Thomas Wade (Liam Cunningham) und Detektiv Da Shi (Benedict Wong) sind nicht immer einer Meinung mit den Wissenschaftlerinnen Auggie Salazar (Eiza González) und Jin Cheng (Jess Hong). Können die vier Oxford-Freunde und ein Navy Captain die Aliens aufhalten? (v.l.): Auggie (Eiza González), Jin (Jess Hong), Raj (Saamer Usmani), Saul (Jovan Adepo) und Will (Alex Sharp). Bild: Netflix Showrunner Alexander Woo, David Benioff und D.B. Weiss (v.l.) wurden auf die chinesische Trisolaris-Trilogie von einem Netflix-Executive aufmerksam gemacht. Benioff und Weiss, die einen 200-Million-Dollar-Deal mit Netflix haben, lasen das erste Buch auf dem Rückflug von einer Promo-Verantstaltung für «Game of Thrones» in Tokio. Bild: Netflix Monumentale Szenen dürfen nicht fehlen. Gedreht wurde aber hauptsächlich in Filmstudios in England. Für die Innere Mongolei doubelte Spanien. Bild: Netflix Ist die Menschheit noch zu retten? Die junge Ye Wenjie (Zine Tseng) hofft in den sechziger Jahren auf Unterstützung aus dem All. Bild: Netflix Wird «3 Body Problem» die neuste Kult-Serie? Die «Game of Thrones»-Schöpfer David Benioff und D.B. Weiss haben sich mit Alexander Woo zusammengetan, um die Trisolaris-Trilogie des Chinesen Liu Cixin für Netflix zu adaptieren. Die erste Staffel besteht aus acht Folgen. Bild: Netflix Ein ultra-reales Video-Spiel gibt Jin Cheng (Jess Hong) und Jack Rooney (John Bradley) Hinweise auf den Kampf der Zivilisationen. Bild: Netflix Wie bereitet man sich auf eine Alien-Invasion vor? Geheimdienst-Chef Thomas Wade (Liam Cunningham) und Detektiv Da Shi (Benedict Wong) sind nicht immer einer Meinung mit den Wissenschaftlerinnen Auggie Salazar (Eiza González) und Jin Cheng (Jess Hong). Können die vier Oxford-Freunde und ein Navy Captain die Aliens aufhalten? (v.l.): Auggie (Eiza González), Jin (Jess Hong), Raj (Saamer Usmani), Saul (Jovan Adepo) und Will (Alex Sharp). Bild: Netflix Showrunner Alexander Woo, David Benioff und D.B. Weiss (v.l.) wurden auf die chinesische Trisolaris-Trilogie von einem Netflix-Executive aufmerksam gemacht. Benioff und Weiss, die einen 200-Million-Dollar-Deal mit Netflix haben, lasen das erste Buch auf dem Rückflug von einer Promo-Verantstaltung für «Game of Thrones» in Tokio. Bild: Netflix Monumentale Szenen dürfen nicht fehlen. Gedreht wurde aber hauptsächlich in Filmstudios in England. Für die Innere Mongolei doubelte Spanien. Bild: Netflix Ist die Menschheit noch zu retten? Die junge Ye Wenjie (Zine Tseng) hofft in den sechziger Jahren auf Unterstützung aus dem All. Bild: Netflix

Abwehr von Aliens statt Tanz um den Thron: Mit der epischen Sci-Fi-Serie «3 Body Problem» hoffen David Benioff und D.B. Weiss an ihren Erfolg von «Game of Thrones» anzuknüpfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen David Benioff und D. B. Weiss haben «Game of Thrones» fürs Fernsehen adaptiert – nun kommt ihr neustes Werk zu Netflix.

«3 Body Problem» spielt mit der Idee einer Alieninvasion und wie sich die Menschen auf der Erde darauf vorbereiten.

In der Besetzung sind unter anderem auch einige Schauspieler*innen aus dem «Game of Thrones»-Universum. Mehr anzeigen

Mit «Games of Thrones» haben die Drehbuchautoren und Showrunner David Benioff und D. B. Weiss eine der erfolgreichsten TV-Serien der letzten Jahrzehnte geschaffen. Seit dem Finale 2019 wartet man gespannt auf ihren nächsten Streich.

Ein Südstaaten-Drama in einem Parallel-Universum, in der die Sklaverei nicht abgeschafft wurde, kam nicht aus der Konzeptphase heraus, und Lucasfilm wollte ihre «Star Wars»-Idee über die Geburtsstunde der Jedi-Ritter nicht realisieren.

Aber nun hat das Warten ein Ende: Die erste Staffel ihrer neuen Serie «3 Body Problem» läuft jetzt auf Netflix. Die Erwartungen an ihre Adaption der chinesischen Sci-Fi-Buch-Serie von Liu Cixin sind hoch. Können sie einen weiteren Volltreffer mit Kultstatus landen? «Wenn es Regeln gäbe, nach denen man am besten Buchserien adaptiert, wäre ich froh, wenn man die uns mitteilen würde, das würde alles vereinfachen», sagt D. B. Weiss in einer Zoom-Presskonferenz.

«Die einzige Regel, die wir grundsätzlich haben: Kann ich es mir vorstellen, mich diesem Stoff bei erfolgreicher Umsetzung acht Jahre tagein, tagaus zu widmen? Wenn ja, fokussieren wir uns auf das Gefühl, das wir beim Lesen des Buches hatten und versuchen es für die Serie einzufangen.»

Worum geht es bei «3 Body Problem»?

Die Geschichte beginnt mit einem Trauma für die junge Wissenschaftlerin Ye Wenjie (Zine Tseng) während der chinesischen Kulturevolution und hüpft dann schnell in die nahe Zukunft, in der Detektiv Da Shi (Benedict Wong, «Dr. Strange») eine Reihe von Selbstmorden unter Wissenschaftler*innen aufklären soll und eine Gruppe von ehemaligen Oxford-Studienfreunden mit unerklärlichen Phänomenen konfrontiert wird.

Wie sich herausstellt, möchte ein ausserirdisches Volk auf die Erde immigrieren, da ihr eigener Planet vernichtet wird. Ihre Reise wird aber 400 Jahre dauern und so bleibt der Menschheit genügend Zeit darüber zu streiten, was nun zu tun ist. Schauspieler Liam Cunningham, «Game of Thrones»-Fans als Davos Seaworth ein Begriff, will als Chef des britischen Geheimdienstes mit der Hilfe der Oxford Five die Invasion verhindern, während ein ominöser Kult für die Aliens den roten Teppich ausbreiten möchte.

«Wir haben die Show während der Pandemie entwickelt und sahen aus erster Hand, wie die Menschheit auf eine Krise reagieren», so David Benioff über die Parallelen zwischen fiktiven Konflikten und realen Herausforderungen. «Man kann kaum sagen, dass wir das gut gemeistert haben. Zum Glück war Covid keine Gefahr für unsere ganze Spezies.»

Dass wir daraus gelernt haben, bezweifelt er: «Sollte eine umwelt- oder krankheitsbedingte Gefahr, oder eine Invasion der Ausserirdischen auf uns zukommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir als Menschheit zusammenkommen würden, um gemeinsam unser Zuhause und unseren Planeten zu verteidigen.»

George R. R. Martin und Barack Obama sind Fans

Für Nicht-Physiker: Das «3 Body Problem», also das Dreikörperproblem in der Himmelsmechanik, beschreibt den unvorhersehbaren Bahnverlauf, wenn sich drei Himmelskörper in gegenseitiger Anziehung befinden. In Liu Cixins Trisolaris-Trilogie sind es drei Sonnen.

Der erste Teil «3 Body Problem» (deutscher Titel «Die drei Sonnen») erschien 2006 zuerst als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift Science Fiction World. 2015 wurde es als erstes asiatisches Buch mit dem amerikanischen Hugo Award für den besten Sci-Fi-Roman ausgezeichnet. «GoT»-Autor George R. R. Martin ist ein Fan, ebenso Meta-Mogul Mark Zuckerberg, Space-X-Entrepreneur Elon Musk und Ex-US-Präsident Barack Obama. Dieser lehnte ein Angebot für einen Cameo-Auftritt in der Serie mit einer humorvollen Notiz ab: Er wolle sich für den Fall einer tatsächlichen Alien-Invasion für die echte Krise aufheben.

Anstelle von Obama gibt es aber ein Wiedersehen mit John Bradley (Samwell Tarly in «GoT») als einer der Oxford Five, dem zusammen mit Jin Cheng (Jess Hong) in einem ultra-realen Videogame Zivilisations-Weisheiten zugespielt werden. In Abweichung vom Roman erhält «3 Body Problem» mit Grossbritannien einen neuen zentralen Standort und macht aus Figuren, die sich nie treffen, Freunde aus ihrer Studienzeit in Oxford.

Das Herzstück des Ensembles bildet letztlich eine internationale Gruppe von Wissenschaftlerinnen in zwei Zeitperioden dargestellt von Eiza González («Godzilla vs Kong», «Ambulance»), Rosalind Chao («Mulan», «Star Trek: The Next Generation») und den Newcomerinnen Jess Hong aus Neuseeland und Zine Tseng, eine direkt von der Kunstschule engagierte Schauspielerin mit taiwanesischen Wurzeln.

«Es geht weit über Sci-Fi hinaus»

Einen gewissen Erfolgsdruck spüren nicht nur Benioff und Weiss, die sich für die chinesische Sensibilität Alexander Woo («True Blood») in ihr Team geholt haben, sondern auch die Schauspieler*innen: «Ich habe mich mit etwa zwölf Jahren von Sci-Fi-Geschichten verabschiedet und entsprechend war mir das ‹3 Body Problem› kein Begriff», so John Bradley. «Ich habe aber schnell gemerkt, dass viele meiner Freunde die Bücher gelesen haben und dass wir da eine grosse Verantwortung gegenüber den Fans haben.» – Berührungsängste gegenüber dem komplexen Original-Stoff braucht man allerdings nicht zu haben, findet Rosalind Chao: «Ich bin kein Sci-Fi-Fan – nicht einmal ein ‹Star Trek›-Fan», sagt die Schauspielerin, die in «Star Trek: The Next Generation» die Botanikerin Keiko O’Brien verkörperte. «Diese Serie fühlt sich aber auch nicht wie Sci-Fi an. Sie geht weit darüber hinaus.»

Ob die Sprengkraft ausreicht, um «3 Body Problem» aus der Sci-Fi-Nische in die Erfolgs-Stratosphäre von «Game of Thrones» oder dem Netflix-Hit «Stranger Things» zu katapultieren, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

«3 Body Problem» ist ab sofort auf Netflix abrufbar.

Mehr aus dem Ressort Entertainment