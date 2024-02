«All of Us Strangers»: Zeit heilt überhaupt gar nichts Schauspieler Andrew Scott brilliert in dramatischen Rollen wie selten einer: «All of Us Strangers» erzählt die Geschichte eines Autors, der ein Leben in der Isolation führt – plötzlich widerfährt ihm etwas Unerklärliches. 07.02.2024

Schauspieler Andrew Scott brilliert in dramatischen Rollen wie selten einer: «All of Us Strangers» erzählt die Geschichte eines Autors, der ein Leben in der Isolation führt – plötzlich widerfährt ihm etwas Unerklärliches.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Drama «All of Us Strangers» spielt mit einer Idee, die unmöglich ist und führt das Publikum in eine traumatische Geschichte.

Im Film sind nur vier Schauspieler*innen zu sehen: Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy und Jamie Bell. Mehr anzeigen

«All of Us Strangers» läuft derzeit in den Schweizer Kinos.

Mehr aus dem Ressort Entertainment