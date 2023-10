Citroën-Direktor Pierre-Jules Boulanger erteilt 1934 den Auftrag, einen minimalistischen Kleinwagen zu bauen. Seine Vorgaben: Ein Auto für zwei Bauern in Stiefeln, 50 Kartoffeln und einen Korb Eier.

Die erste Version wird mit 9 PS ausgeliefert, schafft 70 km/h Spitze und hat Platz für vier Personen. Kauf- und Unterhaltskosten sind konkurrenzlos niedrig. Ein VW-Käfer kommt mit 7 Litern gerade mal halb so weit wie eine Ente.

Aber was machte den Wagen zum Kult? Da ist die einmalige Revolverschaltung, die jaulende Melodie des Boxermotörchens und der Fakt, dass der Döschwo mit seinem aufrollbaren Vinylverdeck tatsächlich ein Cabriolet ist.

Wer heute Ente fahren will, muss anders als Neukunden 1948 ziemlich tief in die Tasche greifen. Dafür gibt’s den Döschwo dann in «besser als neu» mit verzinkter Karosserie und Veteranenausweis.