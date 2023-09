Archäologen finden «geheimnisvolle» Kanäle in Jerusalem

STORY: Ein fast drei Jahrtausende altes Netz von in den Fels gehauenen Kanälen, das in Jerusalem ausgegraben wurde, hat Archäologen vor ein Rätsel gestellt. Denn es gibt weder vergleichbare biblische Funde noch Verbindungen zu einem antiken jüdischen Tempel, der einst in der Nähe stand. Yiftach Schalev, Ausgrabungsleiter: «Was wir hier hinter mir sehen, ist ein sehr interessanter Bau, der aus mehreren Kanälen besteht, die früher Flüssigkeit nach Norden ableiteten. Was der Zweck dieser Anlage war, wissen wir nicht. Es gibt keine Parallelen zu einer solchen Anlage, weder hier in Israel noch an anderen Orten der Welt.» Die etwa knietiefen Kanäle befinden sich ausserhalb der ummauerten Altstadt Jerusalems. Wie die israelische Altertumsbehörde mitteilte, wurde unter anderem auch eine gerichtsmedizinische Untersuchung durchgeführt. Blutspuren fand man allerdings nicht. Daher können zum Beispiel Schlachtungen an diesem Ort ausgeschlossen werden. Die Arbeit der Archäologen muss also weiter fortgesetzt werden, wenn dieses Geheimnis gelüftet werden soll.

03.09.2023