Sonderermittlung in Bidens Geheimunterlagen-Affäre

Die Affäre um den Fund geheimer Regierungsdokumente in Privaträumen von US-Präsident Joe Biden weitet sich aus. Das Weisse Haus räumte am Donnerstag ein, dass auch in der Garage von Bidens Privathaus Verschlusssachen aus dessen Zeit als Vizepräsident entdeckt worden seien.

13.01.2023