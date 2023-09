Hat jemand eine F-35 gefunden?

Die U.S. Air Force vermisst einen F-35-Tarnkappenjet. (Archivbild) AP

Das US-Militär vermisst einen Kampfjet: Die F-35 ist bei einem Trainingsflug über dem Bundesstaat South Carolina verloren gegangen. Jetzt soll die Bevölkerung bei der Suche helfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Kampfjetpilot der US-Armee musste bei einem Flug über dem US-Bundesstaat South Carolina den Schleudersitz betätigen.

Dem Piloten geht es gut, von seinem F-35-Jet fehlt dagegen jede Spur.

Das Militär bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach dem teuren Fluggerät. Mehr anzeigen

Bei einem Trainingsflug des Militärs über dem US-Bundesstaat South Carolina ereignete sich am Sonntagnachmittag ein «Missgeschick». Der Pilot musste den Kampfjet per Schleudersitz verlassen und wurde in stabilem Zustand in ein lokales Spital gebracht, wie verschiedene Medien und die Nachrichtenagentur AP berichten. Doch von seinem Flugzeug fehlt seither jede Spur.

Spezielle Teams des Militärs seien daran, die Maschine des Typs F-35B Lightning II wiederzufinden. Auch die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, allfällige Hinweise über den Verblieb der Maschine zu melden.

Womöglich ging die F-35 des Herstellers Lockheed Martin ungewollt auf Tauchgang: Zuletzt lokalisiert wurde der Jet in der Nähe des Lake Moultrie und des Lake Marion, zweier grosser Seen nördlich von Charleston, South Carolina.

Die beiden Seen Lake Moultrie und Lake Marion nördlich von Charleston: Hier wurde die F-35 zuletzt lokalisiert. Screenshot Google Maps

«Die Öffentlichkeit wird gebeten, mit den militärischen und zivilen Behörden zusammenzuarbeiten, während die Bemühungen fortgesetzt werden», teilen die Verantwortlichen der Militärbasis Charleston auf Facebook mit.

Sollte der Jet beschädigt worden sein, könnte das ein teurer Zwischenfall gewesen sein. Die F-35-Tarnkappenjets sind auf dem neuesten Stand der Technik – und entsprechend teuer. Die Schweizer Armee legt für 36 Maschinen dieses Typs rund 6 Milliarden Franken auf den Tisch.