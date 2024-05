Henney mit seinem Wally. KEYSTONE

In den USA vermisst ein Mann seinen Therapie-Alligator. Nun sucht er verzweifelt nach dem Tier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA hat ein Mann seinen Alligator als vermisst gemeldet.

Das Tier diente ihm zur Therapie.

Nun sucht er verzweifelt nach dem Tier. Mehr anzeigen

Ein Mann in den USA hat seinen zu Therapiezwecken genutzten Alligator als vermisst gemeldet. Das 1,70 Meter lange Tier mit dem Namen Wally sei während eines Urlaubs an der Küste des US-Staats Georgia im April verschwunden, sagte Joie Henney aus Pennsylvania. Es sei Wally zu verdanken, dass seine Depression nachgelassen habe, sagte Henney der Zeitung «The Philadelphia Inquirer». Wally sei ihm ein emotionale Stütze.

In sozialen Medien hat Henney Tausende Nutzerinnen und Nutzer mit Fotos und Videos unterhalten, auf denen Wally von Menschen gestreichelt oder umarmt wird. Henney teilte mit, er sei wegen Wallys Verschwinden am Boden zerstört. Das Tier sei mit ihm in die Hafenstadt Brunswick in Georgia gereist. Henney vermutete, dass ihm Wally aus einem Gehege im Freien gestohlen worden sei.

In Posts in den sozialen Medien liess er wissen, dass jemand Wally vor dem Haus einer anderen Person zurückgelassen habe, woraufhin diese die Behörden gerufen habe. Wally sei dann eingefangen und in die freie Wildbahn entlassen worden, berichtete er. «Wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können, um mein Baby zurückzubringen», sagte Henney in einem emotionalen Video bei Tiktok. «Bitte, wir brauchen eure Hilfe.»

Henney war nach eigenen Angaben 2015 Besitzer von Wally geworden, nachdem dieser in Florida gerettet worden war.

dpa