Mann stiehlt Auto mit Grosi drin

Dashcam-Aufnahmen der Polizei von Greater Manchester zeigen die Verfolgung eines gestohlenen Autos, in dem noch eine ältere Frau auf dem Beifahrersitz sass.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Polizei von Greater Manchester hat Aufnahmen veröffentlicht, die die Verfolgung eines gestohlenen Autos zeigen, in dem noch eine 89-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sass.

Die Besitzerin des Wagens wirkt sichtlich verzweifelt und teilt dem Anrufer mit, dass ihre 89-jährige Mutter im Auto blind sei und an Demenz leide.

David Stephenson (51) wurde diese Woche zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt Mehr anzeigen

Die Polizei von Greater Manchester hat Dashcam-Aufnahmen veröffentlicht. In denen ist die Verfolgung eines gestohlenen Autos zu sehen, in dem noch ein Grosi auf dem Beifahrersitz sass. Auch der Anruf an den Notruf wurde veröffentlicht.

Die Besitzerin des Wagens war verzweifelt und teilt dem Notruf mit, dass ihre 89-jährige Mutter im Auto blind sei und auch an Demenz leide. Doch wie kam es dazu? Die Frau hatte den Motor laufen lassen, als sie in ein Geschäft ging, damit ihre Mutter im kalten Januar nicht frieren musste.

Täter zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt

Der 51-jährige David Stephenson wurde gefasst und diese Woche zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er wurde der Entführung, des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs, des gefährlichen Fahrens und des Fahrens ohne Führerschein für schuldig empfunden.

