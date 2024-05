Aargauer Bauer verurteilt – weil er falsch tankte

Der Mann tankte falsch – nun wurde er dafür bestraft. (Symbolbild) Christophe Gateau/dpa

Ein Aargauer Bauer tankte falsch und verursachte daraufhin eine Umweltverschmutzung. Dafür wurde er nun verurteilt.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Aargauer Bauer hat Post von der Staatsanwaltschaft erhalten.

Er machte beim Tanken einen Fehler, woraufhin 30 bis 50 Liter Diesel in das Grundwasser gelangten.

Dafür wurde er nun verurteilt. Mehr anzeigen

Ein 45-jähriger Bauer aus dem Bezirk Bremgarten hat durch einen Fehler beim Tanken seines Traktors eine Umweltverschmutzung verursacht. Der Mann wollte Mitte Januar seinen Traktor in seiner Scheune tanken. Dabei bediente er die Tankanlage falsch, wie «Argovia Today» berichtet.

Etwa 30 bis 50 Liter Diesel flossen daraufhin aus der Tankanlage in die Erde und gelangten über die Drainage in das Grundwasser und schliesslich in einen Bach. Die Feuerwehr musste eingreifen, um eine weitere Verschmutzung zu verhindern.

Die Aargauer Staatsanwaltschaft stellte fest, dass an der Tankanlage keine Mängel vorlagen und der Beschuldigte daher für den Vorfall verantwortlich war. Er wurde wegen Fahrlässigkeit zu einer bedingten Geldstrafe von 3200 Franken verurteilt, dazu kommen eine Busse von 600 Franken und Gebühren in Höhe von 849 Franken.

Das Urteil wird im Strafregister verzeichnet.