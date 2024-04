Bundesrätin Baume-Schneider sagt dreimal Nein

Der Bundesrat lehnt alle drei Initiativen ab, die am 9. Juni zur Abstimmung kommen: Prämienentlastung, Kostenbremse und Stopp-Impfpflicht. Elisabeth Baume-Schneider hat die Position des Bundesrats vor den Medien erklärt.

smi Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider erklärt in einer Medienorientierung um 10 Uhr die Position des Bundesrats zu den drei Vorlagen, über die die Schweiz am 9. Juni abstimmt.

Der Bundesrat lehnt alle drei Initiativen ab: Prämienentlastungs-Initiative der SP, die Kostenbremse-Initiative der Mitte, bei der es ebenfalls und die Prämienlast geht sowie die Stopp-Impfpflicht-Initiative.

Nein, Nein und noch einmal Nein: Der Bundesrat empfiehlt alle drei Volksinitiativen, die am 9. Juni an die Urne kommen, zur Ablehnung. Die zunehmende Last der Krankenkassenprämien will er mit zwei vom Parlament verabschiedeten Gesetzesprojekten bekämpfen.

«Zu teuer»: Prämien-Entlastungs-Initiative

Die Volksinitiative «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämienentlastungs-Initiative)» der SP ist aus Sicht des Bundesrats unter anderem deshalb abzulehnen, weil die Beiträge damit mehrheitlich vom Bund übernommen werden müssten. Zudem enthalte die Initiative keinen direkten Anreiz zur Dämpfung der Gesundheitskosten.

Der Bundesrat bevorzugt stattdessen den günstigeren indirekten Gegenvorschlag des Parlaments, wie er am Freitag mitteilte. Dieser koppelt die Höhe der von einem Kanton zu entrichtenden Prämienverbilligungen an dessen Gesundheitskosten.

«Zu starr»: Kostenbremse-Initiative

Ähnlich verhält es sich mit der Volksinitiative «Für tiefere Prämien - Kostenbremse im Gesundheitssystem (Kostenbremse-Initiative)» der Mitte-Partei. Diese Kostenbremse ist für Bundesrat und Parlament zu starr, weil sie Faktoren wie die Alterung der Bevölkerung und den medizinischen Fortschritt nicht berücksichtigt.

Auch hier soll statt eines neuen Verfassungsartikels ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz greifen. Dieses sieht vor, dass der Bundesrat alle vier Jahre festlegen müsste, wie stark die Kosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) maximal steigen dürften. Würden die Kosten unbegründet stärker steigen als vereinbart, müssten Bundesrat und Kantone Massnahmen prüfen.

«Unklare Folgen»: Stopp-Impfpflicht-Initiative

Nein sagt der Bundesrat schliesslich zur von Impfskeptikerinnen und Impfskeptikern lancierten Volksinitiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit (Stopp-Impfpflicht-Initiative)». Deren Kernanliegen, die körperliche und geistige Unversehrtheit, sei bereits als Grundrecht in der Bundesverfassung verankert, so die Argumentation.

Zudem sei unklar, welche konkreten Folgen eine Annahme der Initiative hätte, etwa für die Arbeit der Polizei.