Infraschall plagt Bewohner*innen von Aproz VS

In Teilen von Aproz VS gibt es Infraschall. Wo dieser unhörbare Lärm herkommt, ist unklar. Manche Bewohner*innen leiden darunter. Wikipedia / Jérémy Toma

In Aproz VS leiden mehrere Bewohner*innen an Kopfschmerzen, Ohrensausen oder allgemeinem Unwohlsein. Als Grund vermuten einige unhörbaren Infraschall aus der nahen Mineralwasser-Fabrik.

Ein mysteriöses Brummen plagt Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers in Aproz VS. Kopfschmerzen, Ohrensausen, ein allgemeines Unwohlsein sind die Folgen. Manchen rauben die Vibrationen den Schlaf.

Externe und kantonale Fachleute haben den Infraschall nachgewiesen, jedoch dessen Quelle nicht gefunden. Eine verdächtigte Wärmepumpe war es nicht. Inzwischen haben sie ihre Suche aufgegeben.

Doch manche Bewohner*innen in Aproz leiden weiter. Eine Bewohnerin sei weggezogen, schreibt der «Blick». Ein anderer, Jean-Michel Baeriswyl (58), hält es nur noch ein paar Stunden in seiner Villa aus.

58-Jähriger schläft seit vier Jahren im Auto

Seit vier Jahren fahre er jeden Abend mit dem Auto hinaus in die Natur. Früher habe er noch im Zelt übernachtet. Inzwischen rollt er in seiner Limousine eine Matratze aus, erklärt er dem Blick. Er brauche aber auch Medikamente, um schlafen zu können. «Ich finde das nicht schön, es ist auch nicht wirklich bequem, aber so kann ich wenigstens schlafen», gibt er zu Protokoll.

Er sei sich bewusst, dass er nicht ewig im Auto schlafen könne, so der 58-Jährige. Er liebe seine Villa, aber weil die Gemeinde und der Kanton die Suche nach der Ursache aufgegeben haben, bleibe ihm nichts anderes übrig, als sich ein neues Zuhause zu suchen.

Bis dahin schläft Baeriswyl in seinem Coupé. Er lebe wie ein Reisender, nur ohne passendes Fahrzeug.