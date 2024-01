Kein Staatsoberhaupt Europas verdient mehr als Viola Amherd

Die Schweizer Bundespräsidentin 2024 ist das bestverdienende Staatsoberhaupt Europas. sda

Bundesräte werden für ihren Einsatz mit gut 470'000 Franken entlöhnt. Nun zeigt sich, dass sie sich im europäischen Vergleich mit ihrem Lohn nicht verstecken müssen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 472'959 Franken erhalten Viola Amherd und ihre Kolleg*innen im Bundesrat einen fürstlichen Lohn.

Mit der Pauschale für Repräsentationszwecke erhält Amherd gar den höchsten Salär Europas.

Am wenigsten bekommt die Präsidentin Sloweniens Nataša Pirc Musar. Sie verdient lediglich 42'364 Franken. Mehr anzeigen

Bundesräte haben einen Knochenjob, sie werden dafür aber auch fürstlich entlöhnt. Dank Teuerungsausgleich stieg der Bundesratslohn jüngst auf 472'959 Franken.

Bei Viola Amherd kommt noch eine Spesenpauschale von 12'000 Franken hinzu, weil sie dieses Jahr das Amt der Bundespräsidentin bekleidet. Damit sei sie die bestverdienende Präsidentin Europas, wie «20 Minuten» mit Verweis auf eine jüngst erschienene Auswertung schreibt.

Viola Amherd erhält das 6,4-fache eines Schweizer Durchschnittslohns. Andere europäische Staatsoberhäupter erhalten in der Regel das Vierfache eines Durchschnittsgehalts ihrer Landsleute. Dies zeigt die Auswertung des Online-Glücksspielanbieters Slot.day.

Sloweniens Präsidentin verdient am wenigsten

Nur in Zypern, Irland, der Slowakei und in Bulgarien ist der Wert noch höher als in der Schweiz. Bulgariens Regierungschef Rumen Radew erhält beispielsweise das Zehnfache des Durchschnittslohns seines Landes.

Die Untersuchung zeigt die Einkünfte von 31 Staatsoberhäuptern in Europa. Zur Grundlage nahmen die Verfasser die neuesten verfügbaren Daten aus statistischen Ämtern, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Medienberichte, nationale Gesetze und Regierungsangaben.

Am wenigsten verdient übrigens die Präsidentin Sloweniens Nataša Pirc Musar. Sie kommt auf ein geschätztes Gehalt von 42'364 Franken.