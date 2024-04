Die Frontalkollision geschah laut der Polizei bei einem Überholmanöver des überlebenden Fahrers. Symbolbild: Keystone

In St-Cergue VD kollidierten am Samstag zwei Töfffahrer frontal. Ein 46-Jähriger verstarb dabei noch an der Unfallstelle. Der zweite Fahrer musste schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag ist es bei St-Cergue VD zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Zwei Töfffahrer kollidierten frontal.

Ein 46-jähriger Schweizer verstarb an der Unfallstelle, der zweite Fahrer wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert. Mehr anzeigen

Bei einer Frontalkollision zweier Töfffahrer ist ein 46-jähriger Schweizer am Samstagmittag bei St-Cergue VD noch an der Unfallstelle verstorben. Der zweite Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Helikopter in das Genfer Universitätsspital geflogen.

Die Frontalkollision geschah bei einem Überholmanöver des überlebenden Fahrers, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Die Strasse zwischen Trélex VD und St-Cergue wurde wegen des Unfalls in beiden Richtungen für mehrere Stunden gesperrt, damit die Rettungskräfte eingreifen und die Unfallursache festgestellt werden konnte, wie es am Sonntag weiter hiess.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Die Verkehrseinheit der Waadtländer Polizei wurde mit den Ermittlungen beauftragt, um die genauen Ursachen und Umstände des Unfalls zu ermitteln.

