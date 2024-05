Die Kantonspolizei Bern informierte am Mittag. Imago

Am Freitagmorgen wurde in Biel bei einem Wohnungsbrand ein Mann bewusstlos geborgen. Er starb noch vor Ort.

Am Freitagmorgen kurz nach 5.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung eines Brandes am Unteren Quai in Biel ein. Die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass eine Wohnung eines sechsstöckigen Mehrfamilienhauses vom Brand betroffen war. Die Berufsfeuerwehr Biel konnte einen bewusstlosen Mann aus dem Gebäude bergen und den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Weitere Anwohnende konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Trotz umgehender Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass ein 73-jähriger Schweizer, der bewusstlos aus dem Gebäude geborgen worden war, noch vor Ort verstarb. Weiter wurden keine Personen verletzt. Die Wohnung wurde durch den Brand stark beschädigt, die anderen Wohnungen im Gebäude sind wieder bewohnbar. Der Strassenabschnitt zwischen dem Unteren Quai bis zur Karl-Neuhausgasse war für mehrere Stunden gesperrt.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern mit verschiedenen Spezialdiensten, zwei Ambulanzen und die Berufsfeuerwehr Biel. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland Ermittlungen zur Klärung der Umstände aufgenommen.