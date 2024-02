Wieso verkauft die Migros profitable Bereiche, Frau Nold?

Die Migros trennt sich von den nach ihrer Aussage profitablen Tochterunternehmen Hotelplan und Mibelle, weil sie nicht in die neue Strategie passen.

SportX steht per sofort zum Verkauf, die weiteren Fachmärkte wie Do it + Garden, Bikeworld oder OBI auf dem Prüfstand. Über ihr Schicksal entscheiden die Verantwortlichen später.