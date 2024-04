Die Polizei Kanton Solothurn stattete dem Mann einen Besuch ab. (Symbolbild) sda

Ein Schweizer raste am Montag mit 79 km/h durch die 30er-Zone. Nun wird er angezeigt und ist seinen Führerausweis los.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schweizer raste am Montag mit 79 km/h durch die 30er-Zone.

Der Vorfall ereignete sich in Solothurn. Mehr anzeigen

Am Montag führte die Kantonspolizei Solothurn auf der Langendorfstrasse in Solothurn mit einem mobilen Radargerät im Innerortsbereich in der 30er-Zone eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Kurz nach 17.45 Uhr erfasste das Messgerät ein Auto, welches in Richtung Langendorf unterwegs war, mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 79 km/h. Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz liegt eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 44 km/h vor. Der verantwortliche Fahrzeuglenker, ein 29-jähriger Schweizer, konnte durch die Polizei an seinem Wohnort angehalten und befragt werden.

Diese nahm ihm den Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde ab und wird ihn nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte anzeigen.