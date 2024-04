Die Polizeikräfte konnten am Unfallort nur noch den Tod der Frau feststellen. Kantonspolizei Aargau

Am Montagnachmittag wurde eine 76-Jährige in Gränichen AG beim Überqueren eines Bahnübergangs von einem Zug erfasst. Die Frau war auf der Stelle tot. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Gränichen AG ist eine Frau an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden.

Die 76-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Mehr anzeigen

Die Kollision ereignete sich am Montagnachmittag beim Bahnübergang auf Höhe der Nordstrasse in Gränichen AG. Die Kantonspolizei Aargau geht laut einer Mitteilung davon aus, dass die 76-jährige Rentnerin aus der Region den Bahnübergang in Richtung Nordstrasse überqueren wollte. Dabei übersah sie mutmasslich den herannahenden Zug, worauf es zur Kollision kam.

Mehrere sofort ausgerückte Patrouillen der Regionalpolizei Suret und der Kantonspolizei Aargau konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen.

Für die Spurensicherung und Bergung musste die Strasse bis etwa 18.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde grossräumig umgeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Umstände der tödlichen Kollision noch nicht restlos geklärt sind, werden Zeugen gesucht. Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Aargau zu melden.