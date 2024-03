Deududiod32 Die Menschen sind die schlimmsten Tiere!

Es ist beschämend !

Klimaschutz-Umsetzer Deududiod32 Sorry, aber deine Aussage kann ich nicht bestätigen da ich jemand kenne die von einem Kampfhund Grundlos attackiert wurde. Eventuell hat es auch zu viele Haustiere in Wohn Quartieren was dann leider zu Taten führen kann. Natürlich ist das absolut keine Entschuldigung. Wobei der obige Fall geht eher nicht auf dieses Konto.

Josefreuth54 Wen wundert's. Die Menschen geben sich auch täglich von neuem gegenseitig auf den Grind und keine Generation wird schlauer, sie tun nur immer so als ob.

Lenormand Die Göttliche Allmacht weiss nur zu gut, dass es offenbar besser ist, dass ich die Namen dieses Gesindels noch nicht kenne !

Rena1961 Es fällt auf, dass sich solche Fälle in diesem Land häufen. Tiere aussetzen oder Tiere stehlen (und dann ab in die Pfanne oder auf den Grill...). So etwas gab es vor Jahrzehnten kaum oder nicht. Tiere sind unsere Mitgeschöpfe und wir tragen die Verantwortung für sie! Es ist an der Zeit, dass das Gesetz geändert wird und solche Schandtaten gehörig bestraft werden, wenn man denn den Täter eruieren kann...

Lalilu @Lenroman -

wie wahr und wie exellent ausgedrückt!

@ Deududiod32

Menschen sind keine Tiere - das ist eine Beleidigung für die Tiere!

Menschen sind Monster - ganz einfach -

Andrea Mit so feigen und skrupellosen Menschen sollte man das gleiche machen, einfach abartig!

Riccardo60 Andrea Genau das ist das Problem mit solchen Menschen: Wenn man sich wehrt, kommt man dran wegen Körperverletzung. Einem Tierquäler droht, eine Drohung und vielleicht 100 Franken Busse + Spesen.