Eine Polizeipatrouille verschaffte sich Zugang zur Wohnung in Colombier und fand dort das tote Ehepaar auf. (Symbolbild) Keystone

Die Polizei hat ein älteres Ehepaar am Mittwoch tot in einer Wohnung in Colombier NE aufgefunden. Vor Ort stellten die Ermittler eine Schusswaffe sicher.

sda SDA

Die Neuenburger Notfallzentrale sei am Vormittag von Personen benachrichtigt worden, die sich Sorgen um das in Colombier wohnhafte Ehepaar gemacht hätten, teilten die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Neuenburg mit. Eine Polizeipatrouille habe sich anschliessend Zugang zur Wohnung verschafft und darin die zwei toten Personen entdeckt.

Die Ursachen und Umstände des Tods des älteren Ehepaars waren zunächst unbekannt. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Strafuntersuchung ein.

sda