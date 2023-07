Brände toben weiter +++ Chaos und Panik unter Touristen

12.18 Uhr

Ein massiver Waldbrand auf der griechischen Insel Rhodos hat sich am Montag weiter ausgebreitet und neue Evakuierungsaktionen nötig gemacht. Bereits am Sonntag waren dort 19’000 Menschen in Sicherheit gebracht worden, darunter viele Touristen. Angefacht von starkem Wind und andauernder Hitze breiteten sich auch andernorts in Griechenland Feuer aus. Auf der Insel Korfu wurden mehr als 2000 Menschen in Sicherheit gebracht, auch auf Evia und in einer Bergregion auf dem Peloponnes wurden Evakuierungen angeordnet.

Hilfe zur Bekämpfung der Brände traf aus der EU ein. Auch türkische Löschflugzeuge waren auf Rhodos im Einsatz. In mehreren Regionen des Landes werde die Feuergefahr am Montag extrem hoch sein, sagte Feuerwehrsprecher Vassilis Vathrakogiannis. Am Sonntag wurden im Süden des griechischen Festlands bis zu 45 Grad gemessen, für Montag wurde ein vorübergehender leichter Rückgang auf Höchsttemperaturen von 38 Grad vorhergesagt. Doch schon ab Dienstag soll es noch einmal heißer werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bot dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis in einem Telefonat am Sonntagabend weitere Unterstützung an, wie sie auf Twitter schrieb.